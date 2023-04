Powervolleys-Coach im Interview : „Wir sind im Halbfinale!“

Interview München Trainer Björn-Arne Alber blickt im Interview zurück auf den überzeugenden Auftritt seiner Powervolleys und voraus auf das kommende Spiel in einer Woche.

Direkt nach dem dominanten 3:0-Auftritt seines Teams in München berichtet ein gelöster Powervolleys -Coach Björn-Arne Alber im Gespräch mit Anne Schröer , was Dürens Libero gerade so herausstechen lässt, welche Taktik eine wichtige Zutat beim Erfolgsrezept gegen Herrsching war und wie es auf dem Weg ins Halbfinale weitergeht.

Alber: Ivan ist einfach in den letzten Wochen so konstant wie noch nie. Er hatte früher immer mal kleine Aussetzer drin, die hat er gerade nicht mehr. Ich hoffe, dass das in den nächsten zwei Wochen auch so bleibt. Es macht aber bei allen Spielern Spaß, zuzugucken. So langsam kommen wir in Schwung, ich hoffe, dass das so weiter geht.