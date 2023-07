SWD Powervolleys : Wie wird aus 14 Spielern eine echte Mannschaft?

Die SWD Powervolleys starten mit einer komplett neuen Mannschaft in die nächste Saison. Und das Team präsentiert sich sehr international. Foto: Jérôme Gras

Düren 14 Spieler, zehn verschiedene Nationen: Anders als in den vergangenen Jahren kommt die Mannschaft der SWD Powervolleys wieder sehr international daher. Aber wie funktioniert so eine Kaderzusammenstellung überhaupt?

Von Sandra Kinkel

Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine ziemlich bunte Truppe: Der Jüngste ist 18 Jahre alt, der Älteste 37. Der Kleinste ist 1,70 Meter groß, der Längste 2,15 Meter. Zum Team gehören zwei Niederländer, ein Japaner, ein Tscheche, zwei Griechen, ein Pole, ein Franzose, ein Schweizer, ein Kanadier, ein Chilene und drei Deutsche, dazu ein finnischer Trainer sowie ein kanadischer Co-Trainer und Athletik-Coach. Kurz gesagt: Das neue Team der SWD Powervolleys steht und lässt sich durchaus mit dem Begriff Multi-Kulti beschreiben. Aber wie finden die Verantwortlichen um den neuen hauptamtlichen Geschäftsführer Tomáš Kocian-Falkenbach 14 Männer, die im besten Falle auf und neben dem Spielfeld miteinander harmonieren? Und warum hat der Verein seine Strategie der vergangenen Jahre, verstärkt auf vielversprechende deutsche Talente zu setzen, ganz offensichtlich wieder verlassen? Eine Spurensuche.

Es stimmt, die Powervolleys waren in den vergangenen Spielzeiten durchaus eine Art Sprungbrett für den deutschen Nachwuchs-Volleyball. Allen voran ist in dem Zusammenhang Tobias Brand zu nennen, der an der Rur seine erste Bundesliga-Station hatte, mittlerweile zur Nationalmannschaft gehört und demnächst in der höchsten polnischen Profi-Liga antreten wird. Oder Lukas Maase, der von Düren den Sprung zum VfB Friedrichshafen geschafft hat, und Mittelblocker Erik Röhrs, der zur SVG Lüneburg gewechselt ist. „Natürlich hätten wir den ein oder anderen Spieler gerne behalten“, sagt Tomáš Kocian-Falkenbach. „Wichtig ist mir aber, dass wir nie im Negativen auseinander gegangen sind. Viele haben mir einfach gesagt, dass sie einen Tapetenwechsel brauchen. Und am Ende ist so ein Wechsel im Profi-Sport auch ein vollkommen normaler Vorgang.“

Der hauptamtliche Geschäftsführer Tomáš Kocian-Falkenbach (rechts im Bild mit dem ehrenamtlichen Geschäftsführer Benjamin Kaulen) hat die neue Mannschaft mit dem sportlichen Leiter Goswin Caro und Powervolleys-Gesellschafter Erich Peterhoff zusammengestellt. Foto: Florian Zons

Am wichtigsten bei der Zusammenstellung des neuen Kaders sei die Qualität. „Wir haben natürlich den Anspruch, auch in der kommenden Saison wieder oben mitzuspielen. Auf der anderen Seite haben wir ein begrenztes Budget. Diese beiden Dinge müssen wir zusammenbringen.“ Und da, ergänzt der neue Geschäftsführer, der in der vergangenen Saison als Zuspieler noch eine der tragenden Säulen im Team der Dürener war, sei man auf dem deutschen Markt nicht fündig geworden. „Die Spieler, die uns interessiert haben, waren nicht bezahlbar. Deswegen sind wir wieder in Richtung Internationalität gegangen. Und ich kann sagen, dass ich sehr glücklich und zufrieden mit der neuen Mannschaft bin.“ Am Ende, auch das sagt Kocian-Falkenbach sehr deutlich, spiele die Nationalität aber auch nur eine sehr untergeordnete Rolle. „Auch bei einem Team mit 14 deutschen Spielern kommt es darauf an, eine Mannschaft zu formen. Es kommt auf die Werte an, die die Spieler verkörpern. Sowieso sprechen alle fließend Englisch. Das ist entscheidend.“

Zum Thema Früherer Trainingsbeginn Die SWD Powervolleys haben ihr erstes Spiel der neuen Saison verhältnismäßig spät, nämlich erst am Sonntag, 29. Oktober, zu Hause gegen Unterhaching (15 Uhr). Weil neben den beiden Trainern auch neun Spieler neu sind, war es der Wunsch von Coach Matti Alatalo, früher als sonst mit der Saisonvorbereitung zu beginnen. Trainingsstart der Powervolleys ist nun bereits am Montag, 7. August. Am Samstag, 14. Oktober, plant das Team zum ersten Mal einen offiziellen Saisonauftakt. Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Eine Woche später steht die Teilnahme am Bounce House-Cup auf dem Programm.

Neben Agenten, die bei der Suche nach neuen Spielern eine wichtige Rolle spielen, und einer gründlichen Videoanalyse, die vor allem auf die volleyballerischen Qualitäten der Athleten abzielt, ist Kocian-Falkenbach das persönliche Gespräch mit den potenziellen Neuzugängen wichtig. „Wir müssen den Menschen kennenlernen, um zu sehen, ob er zu uns passt“, so Kocian-Falkenbach. Er habe mit jedem Spieler lange, persönliche Video-Telefonate geführt. „Und dabei ging es nicht in erster Linie um Volleyball. Es ging um die Herkunft, die Familie, Interessen, eine Ausbildung neben den Sport – kurzum, ich wollte den Menschen kennenlernen.“ Gleichzeitig gehe es auch darum, die Vision der Powervolleys deutlich zu machen. „Düren hat zwar in der Szene durchaus schon einen großen Namen, aber keinen so großen wie Friedrichshafen oder Berlin. Deswegen ist es wichtig, dass wir den neuen Spielern klarmachen, wo wir hinwollen.“