Vertragsverlängerung : Weiterer Stammspieler der Powervolleys bleibt an Bord

Düren Die Dürener Powervolleys haben am Donnerstag die nächste Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Ein großes Talent, das an der Rur auch schon sein Bundesliga-Debüt feierte, bleibt für ein weiteres Jahr.

Die Powervolleys Düren schrauben weiterhin an ihrem Kader für die kommende Saison. Nach Erik Röhrs und Marcin Ernastowicz bleibt nun der nächste Außenangreifer an der Rur: Tobias Brand hat für ein weiteres Jahr unterschrieben, wie der Verein am Donnerstagmorgen mitteilt.

„Ich bin überzeugt davon, dass ich mich hier in Düren noch weiterentwickeln kann“, wird Brand in der Vereinsmeldung zitiert. „Und wenn ich das in einem Umfeld tun kann, in dem ich mich sehr wohlfühle, dann ist das die richtige Entscheidung.“