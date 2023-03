Volleyball-Bundesliga : Tobias Brand verlässt die Powervolleys Richtung Ausland

Tobias Brand verlässt die Powervolleys nach der Saison. Foto: Powervolleys Düren

Düren Nach Ende der laufenden Saison wechselt Tobias Brand zu einer Mannschaft ins Ausland. Der Außenangreifer gibt einen Hinweis, wo es hingehen könnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die laufende Saison wird vorerst die letzte sein, die Tobias Brand im Trikot des Volleyball-Bundesligisten SWD Powervolleys Düren spielt. Nach vier Spielzeiten an der Rur wechselt der Außenangreifer ins Ausland. Weitere Details des Wechsels sind noch nicht spruchreif. Brand verrät so viel: „Ich wechsle in eine Liga mit stärkerer Konkurrenz. Für mich ist es der nächste Schritt, wenn es mir gelingt, bei einer Mannschaft im Ausland Verantwortung zu übernehmen.“

Der 24-Jährige verlässt damit die Mannschaft, in der er 2019 sein Debüt in der Bundesliga gegeben hatte und sich seitdem zu einem der besten deutschen Außenangreifer weiterentwickelte. „Ich bin der Mannschaft und allen im Umfeld in Düren so sehr dankbar für diese Chance“, sagt Brand rückblickend. Mittlerweile ist Brand Nationalspieler. Und das, obwohl er eine ungewöhnliche Volleyball-Karriere gemacht hat, abseits des Fördersystems in Deutschland. 2019 wechselte er auf Empfehlung von Dürens Ex-Trainer Bernd Werscheck vom Zweitligisten Mainz-Gonsenheim nach Düren.

„Ich wollte damals einfach schauen, wie weit ich es in der ersten Liga schaffe und hatte keine Ahnung, was möglich ist“, blickt Brand zurück. Jetzt steht in den Playoffs also der vorläufig letzte Ritt mit Düren an. Der soll so erfolgreich wie möglich sein. Und das nicht nur im Zuge seiner Abschiedsvorstellungen im Trikot der SWD Powervolleys. „Ich nehme mich selbst da nicht so wichtig. Die große Karriere von Björn Andrae endet nach der Saison. Das ist ein Mann, der für mich ein Vorbild war und ist. Mit Tomas Kocian-Falkenbach hört ein Spieler auf, der das Dürener Spiel über Jahre geprägt hat. Dabei mitzuhelfen, den beiden ein würdiges Karriereende zu bereiten, motiviert mich sehr.“

Gleichzeitig streitet Tobias Brand nicht ab, dass es ihn anspornt, dem Team, in dem er groß geworden ist, zum Abschied so viel wie möglich zu geben. „Wir haben die schwere Aufgabe vor uns, den zweiten und entscheidenden Sieg im Viertelfinale gegen die WWK Volleys Herrsching zu schaffen. Dann stehen wir im Halbfinale. Das ist das Mindestziel“, erklärt Brand. Im Sommer sagt er dann „Auf Wiedersehen“. Denn eine Rückkehr kann er sich grundsätzlich vorstellen.

(red)