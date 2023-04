Volleyball aus Düren : Powervolleys verlieren 1:3 gegen Berlin

Düren Sieben Begegnungen, sieben Niederlagen: Die SWD Powervolleys haben auch das zweite Halbfinal-Play-off um die Deutsche Meisterschaft mit 1:3 gegen die Berlin Recycling Volleys verloren.

20:25, 20: 25, 25:19 und 22:25 lauteten die Satzergebnisse aus Sicht der Dürener. Mit einem erneuten Sieg kann Berlin sich bereits am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle für das Finale qualifizieren.

Björn-Arne Alber startete mit Luuc van der Ent, Tomas Kocian-Falkenbach, Marcin Ernastiwicz, Tobias Brand, Sebastian Gevert, David Petersson und Ivan Batanov, und die Gastgeber fanden gut in die Partie, gingen schnell mit 6:2 in Führung. Aber eine Vier-Punkte-Führung gegen den die Liga dominierenden Tabellenersten reicht eben nicht. Berlin kam immer besser ins Spiel und Düren fand gegen eine wirklich gute Block-Abwehr kein wirksames Rezept. Beim Stand von 11:11 erzielte Berlin zum ersten Mal den Ausgleich.

Das Spiel war wie ausgewechselt: Bei Berlin funktionierte alles, bei Düren immer weniger. Gleichwohl erlebten die Zuschauer in der nahezu ausverkauften Arena Kreis Düren ein hochkarätiges Volleyballspiel. Auch der neue Trainer der Powervolleys, der Finne Matti Alatalo, ließ sich dieses Spektakel nicht entgehen. Die Arena war ein Hexenkessel, und Berlin mittlerweile die absolut dominierende Mannschaft. Aufschlag, Block-Abwehr und Angriff waren nahezu fehlerfrei. Spätestens als Berlin beim Stand von 18:22 mit vier Punkten führte, war der Satz Geschichte. Die Gäste aus der Hauptstadt erspielten sich fünf Satzbälle und verwandelten den zweiten.

Durchgang zwei lief nicht wirklich besser für die Rurstädter, sondern war vielmehr ein ungefährdeter Durchmarsch für die Berliner. Spätestens als die Gäste nach einem Aufschlagfehler von Tobias Brand mit 12:17 in Führung gingen, war der Satz entschieden. Zwar konnte Düren sich noch einmal auf zwei Punkte herankämpfen, am Ende war die Berliner Führung aber niemals in Gefahr.