Volleyball aus Düren : Powervolleys haben „nichts mehr zu verlieren“

Enttäuschte Gesichter bei den Powervolleys nach der siebten Niederlage im siebten Spiel. Foto: Jérôme Gras

Update Düren Die SWD Powervolleys verlieren auch das zweite Halbfinal-Play-off um die Deutsche Meisterschaft mit 1:3 gegen Berlin. Das Team hadert mit einer roten Karte.

Von Sandra Kinkel

Sieben Begegnungen, sieben Niederlagen: Die SWD Powervolleys haben auch das zweite Halbfinal-Play-off um die Deutsche Meisterschaft mit 1:3 gegen die Berlin Recycling Volleys verloren: 20:25, 20: 25, 25:19 und 22:25 lauteten die Satzergebnisse aus Sicht der Dürener. Mit einem erneuten Sieg kann Berlin sich am Mittwoch für das Finale qualifizieren.

Überschattet wurde eine hochkarätige, sehr hitzige Volleyballpartie vor einer grandiosen Kulisse in einer nahezu ausverkauften Arena Kreis Düren – übrigens war auch Dürens neuer Trainer Matti Alatalo vor Ort – von einigen sehr unschönen, vielleicht sogar unsportlichen Szenen im vierten Satz. Dürens Außenangreifer Erik Röhrs, der nach seiner langen Verletzungspause ein sehr gutes Spiel gemacht hat, punktet zum 5:4 und bringe seine Mannschaft zum ersten Mal in diesem Durchgang in Führung. Er freut sich aus Sicht des Schiedsrichters eine Spur zu deutlich in Richtung des Gegners und bekommt dafür die gelbe Karte.

Berlins Libero Satoshi Tsuiki, der später zum besten Spieler der Partie gekürt wird, und Mittelblocker Nehemiah Mote verlassen ihre Spielfeldseite und betreten den Bereich der Dürener, dafür muss es laut Volleyball-Regelwerk eigentlich die rote Karte geben. Die gibt es aber zunächst für Dürens Zuspieler Tomas Kocian-Falkenbach und später für Mote, als der Kocian-Falkenbach geschubst hat. Dass Berlin im Anschluss zweimal den Videoassistenten einschaltet und sicher geglaubte Punkte zugesprochen bekommt, ist nur deswegen aus Dürener Sicht ungerecht, weil beim ersten Spiel in Berlin den Rurstädtern in ähnlichen Fragen die Video-Überprüfung nicht zugestanden wurde. „Das Schiedsgericht hat es heute abgrundtief verkackt“, sagte ein sichtlich wütender und enttäuschter Kocian-Falkenbach nach der Partie. „Ich habe die rote Karte wegen Provozierens bekommen. Dass, was Mote gemacht hat, muss eigentlich mit einer Disqualifikation geahndet werden. Ganz zu schweigen die nicht gegebenen roten Karten, als die beiden Berlin plötzlich auf unserem Spielfeld standen.“

Fakt ist, dass Düren nach diesem Zwischenfall im vierten Satz nicht mehr zurück ins Spiel fand, sondern unmittelbar danach sechs Aufschlagfehler provozierte. Und das nach einem gewonnen dritten Durchgang. „Es war unheimlich chaotisch“, so Michael Andrei, der wegen einer Verletzung seine Mannschaft gerade als Co-Trainer unterstützt. „Wir haben damit mehr Probleme als Berlin und verschenken dieses Spiel.“

Bitterer Moment: Die rote Karte für Tomas Kocian. Foto: Jérôme Gras

Dabei fangen die Powervolleys nicht schlecht an und geht schnell mit 7:3 in Führung. Aber Berlin wurde immer besser und Düren fand gegen eine wirklich gute Block-Abwehr kein wirksames Rezept mehr. Beim Stand von 11:11 erzielte Berlin zum ersten Mal den Ausgleich. Das Spiel war wie ausgewechselt: Bei Berlin funktionierte alles, bei Düren immer weniger. Die Arena war ein Hexenkessel, und Berlin mittlerweile die absolut dominierende Mannschaft. Aufschlag, Block-Abwehr und Angriff waren nahezu fehlerfrei. Spätestens als Berlin beim Stand von 18:22 mit vier Punkten führte, war der Satz Geschichte. Die Gäste aus der Hauptstadt erspielten sich fünf Satzbälle und verwandelten den zweiten.

Durchgang zwei lief nicht wirklich besser für Düren, sondern war vielmehr ein ungefährdeter Durchmarsch für die Berliner. Spätestens als die Gäste nach einem Aufschlagfehler von Tobias Brand mit 12:17 in Führung gingen, war der Satz entschieden.

Immerhin: Der dritte Durchgang gab durchaus Anlass zur Hoffnung, zumindest auf einen Satzgewinn. Berlin machte wieder mehr Fehler. Düren wurde besser und konnte lange eine schon früh erspielte Drei-Punkte-Führung halten und sogar ausbauen. Vor allem auch, weil Außenangreifer Erik Röhrs, Diagonalangreifer Filip John und Mittelblocker Luuc van der Ent ein sehr gutes Spiel machten. John war es auch, der seiner Mannschaft fünf Satzbälle erspielte. Den ersten konnten die Berlin Recycling Volleys abwehren. Der Durchgang endete mit dem zwölften Aufschlagfehler der Gäste bis zu diesem Zeitpunkt des Spiels.

Zum vierten Satz ist alles gesagt. Die Powervolleys können anfangs gut mithalten, verlieren aber nach dem schon beschriebenen Durcheinander den Faden und damit auch das Spiel. Zwar konnte die Mannschaft von Björn-Arne Alber beim Stand von 19:22 noch einmal auf drei Punkte herankommen, hatte am Ende aber nie wirklich eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Am Ende hatte Berlin sechs Matchbälle, und allen war klar, dass Düren auch das zweite Halbfinal-Play-off verlieren sollte. Und in der Tat: Zwar konnten die Powervolleys Matchball eins, zwei, drei und vier nach einer guten Aufschlagserie von Filip John abwehren, den fünften verwandelten die Berliner jedoch.

„Es ist sehr schade, dass diese großartige Kulisse aufgrund des Verhaltens des Schiedsgerichtes kaputt gemacht wurde“, sagte Kocian-Falkenbach. „Das ist eine Schande. Schiedsrichter, die das Regelwerk nicht kennen, haben in der Bundesliga nichts verloren.“