3:0 gegen TSV Unterhaching : Powervolleys gewinnen erstes von zwei Spielen in Bayern

Zu früh gefreut: Die Hachinger Spieler bejubeln einen Punktgewinn. Am Ende gewinnen die SWD Powervolleys Düren aber alle drei Sätze. Foto: imago images/foto2press/Sven Leifer via www.imago-images.de

Düren/Unterhaching Beim Rückspiel in Unterhaching gewinnt die Mannschaft von Trainer Rafał Murczkiewicz am Samstag deutlich mit 3:0 gegen den dortigen TSV. Rückenwind für die Partie gegen die WWK Volleys Herrsching am Sonntag.