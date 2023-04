Bronzemedaillen und Abschiedstränen : Powervolleys: Danke und Tschüss!

Tomáš Kocian-Falkenbach (2.v.r.) lässt seine aktive Spielerkarriere hinter sich, bleibt den Powervolleys aber als Geschäftsführer erhalten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Berlin Die Dürener Volleyball-Profis holen sich die Bronzemedaillen. Die Berliner schenken ihnen im letzten Halbfinalspiel nichts, aber nach der Partie umso mehr – gerade Björn Andrae und Tomáš Kocian-Falkenbach.

Das war’s. Das letzte Spiel mit Legende Björn Andrae und Charakterkopf Tomáš Kocian-Falkenbach auf dem Feld der Volleyball-Bundesliga. Das vorerst letzte Spiel mit dem großen Talent Tobias Brand im Dürener Trikot. Das letzte Spiel für die SWD Powervolleys Düren in der Saison 2022/23.

Am Ende ist es eine 1:3-Niederlage (22:25, 19:25, 25:16, 13:25) gegen die in dieser Saison beinahe unschlagbaren Berlin Recycling Volleys, die den Schlusspunkt markiert. Zwar fand diese letzte Partie nicht in der heimischen Arena Kreis Düren statt, dafür aber in der Max-Schmeling-Halle der BR Volleys, bei denen (damals noch unter dem Namen SCC Berlin) vor 27 Jahren die Profikarriere von Andrae ihren Lauf nahm. Am Mittwochabend haben die Gastgeber und besonders die 4000 Fans – darunter viele aus der Rurstadt und unzählige in Andrae-Trikots – den Abschied der beiden Ausnahmevolleyballer zu einem würdigen und bewegenden Erlebnis gemacht.

Trotzdem soll auch das Spiel selbst nicht unerwähnt bleiben. Los ging es in diesem dritten Halbfinalspiel auf Augenhöhe. Bis zum 17:17 gelang es keinem Team, sich abzusetzen. Dann aber folgte ein aus Dürener Sicht peinlicher Spielzug, der mit einem unangenehmen Ball endete, der gemächlich über den Dürener Dreierblock flog und mittig ins Feld plumpste. Berlin punktete, unter anderem mit einem immens hohen Block von Marek Sotola, weitere Male. Drei verschlagene Angaben später stand es 18:21 aus Dürener Sicht und Berlin wirkte überlegen.

Björn Andrae (hier bei einem Heimspiel im Januar) beendet mit 41 Jahren seine Profi-Karriere. Foto: Jerome Gras

Aber die Powervolleys – allen voran Kocian – gaben den Satz nicht auf und kämpften sich leidenschaftlich wieder ran. Zuspieler Kocian sorgte mit einem Angriff und einem Block höchst selbst für die nächsten Punkte zum 21:21. Auch bei 22:22 herrschte wieder Gleichstand, dann aber ging Kocian eine Angabe ins Aus, den nächsten Punkt kassierten erneut die Berliner und der spätere MVP (Most Valuable Player) Tim Carle vollstreckte mit einer harten Angabe zum 22:25.

Seitenwechsel, neue Runde, aber kein neues Glück für das Team von der Rur. Bis zum 12:13 konnten die Powervolleys noch mithalten, dann riss der Faden. Drei Punkte in Folge für Berlin. Coach Björn-Arne Alber reagiert zwischenzeitig und tauscht den Regisseur: Kocian verlässt ein letztes Mal das Feld übergibt an Kollege Eric Burggräf. Der kann Filip John einsetzen zum 13:16, aber das ist auch der letzte Punkt, bevor die Dürener nur noch die Rücklichter der Berliner sehen, die immer kleiner werden.

Nach einer Fünf-Punkte-Serie steht es 21:13, auf Dürener Seite hängen die Köpfe, die Berliner Fans hingegen sind in Stimmung. Aus den gut gelaunten Anfeuerungsrufen auf den Rängen wurden ausgelassene Fangesänge als Trainer Alber die heimliche Hauptperson des Abends aufs Feld schickte: Björn Andrae kam und pushte nicht nur seine Anhänger, sondern auch sein Team nach vorne. Die nächsten vier Punkte gingen an Düren: 17:21. Aber trotz Rückenwind in Andrae-Gestalt war gegen die überlegenen Berliner, die in aller Konsequenz ihr Spiel durchzogen, nichts mehr zu holen. Der Satz endete mit 19:25.

Dann aber folgte die Sternstunde des Dürener Spiels. Alber setzte im Gegensatz zu den ersten beiden Sätzen auf eine neue Startaufstellung: Die Mittelblocker Luuc van der Ent und David Pettersson waren verletzungsbedingt alternativlos, aber Sebastian Gevert startete anstelle von Filip John, Marcin Ernastowicz statt Erik Röhrs und Eric Burggräf statt Tomáš Kocian-Falkenbach. Mit aggressiverem Auftreten und konsequenterem Spiel zeigten sie schon gleich bei den ersten Punkten, wer in diesem Durchgang die Oberhand behalten sollte.

Gevert glänzte immer wieder in Block und Angriff, der lange vermisste Pipe-Angriff von Tobias Brand kam wieder zum Zug, der gnadenlose Druck in den Angaben hinderte die Berliner am Spielaufbau. Düren war durchweg überlegen, zauberte augenscheinlich mühelos, während die BR Volleys völlig aus dem Tritt gerieten, den Abschluss nicht fanden und weit vom zuvor gezeigten Level entfernt waren. Schnell stand es 9:3, später 17:9 und der Dürener Durchmarsch endete beim 25:16.

Zuspieler Kocian war immer für Emotionen auf dem Feld gut – selbst in der Corona-Saison vor leeren Rängen. Foto: Jérôme Gras

Damit war gleich zu Beginn des vierten Satzes wieder Schluss. Gevert nutze beim 4:3 noch mal geschickt den gegnerischen Block aus, aber dann gab es kein Halten mehr und die Heimmannschaft zog in einem glatten Durchlauf bis zum 13:5 davon. Dann wieder der Wechsel auf Legende Andrae, der nächste Punkt ging an die Powervolleys, aber mit einem Zuspieltrick von Berlins Johannes Tille folgte direkt wieder die Klatsche. Der Satz ging bitter weiter und endete mit 13:25, unmittelbar gefolgt von stehenden Ovationen.

Die frisch ins Finale eingezogenen Berliner gaben das Rampenlicht gerne an die Dürener ab – allen voran natürlich Andrae und Kocian, die mit viel Lärm und Liebe aus dem Publikum verabschiedet wurden. Es gab nicht wenige feuchte Augen auf dem Feld und in den Rängen, herzliche Umarmungen zwischen Teamkollegen und beiden Mannschaften, aber auch Abschiedsworte. „Ich habe noch gar nicht realisiert, dass das jetzt mein letztes Spiel war“, sagte Kocian nach der Partie. „Ich fühle einfach nur Dankbarkeit. Es ist den Berlinern hoch anzurechnen, dass sie hier sowas machen für Björn und mich, das ist einfach geil“, dankte er und beschrieb die besondere Beziehung zwischen dem Dürener und dem Berliner Team: „Jeder kennt meinen Spielstil mit dem Provozieren. Aber bei Berlin… das ist wie spielen gegen Freunde.“