Powervolleys Düren : Mit überragendem Block ins Halbfinale

Luuc van der Ent (hier beim Hinspiel gegen Herrsching in der Arena Kreis Düren) hat bevor er vergangenes Jahr an die Rur wechselte, selbst zwei Saisons für Herrsching gespielt. Foto: Jérôme Gras

München Das zweite Viertelfinal-Spiel gegen Herrsching, der zweite Sieg: Der Dürener Volleyball-Bundesligist siegt mit 3:0 und löst das Ticket fürs Halbfinale. Dort wartet eine Herausforderung.

Das Viertelfinale hält, was die Gruppenphase versprochen hatte: Jetzt ist amtlich, dass die SWD Powervolleys Düren in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison zu den vier besten Mannschaften gehören. Das bewies am Dienstagabend ein fulminanter 3:0-Sieg (25:18, 29:27, 25:21) gegen die WWK Volleys Herrsching im Münchener Audi Dome. Im Hinspiel der Playoff-Viertelfinals hatten die Dürener sich in der heimischen Arena Kreis Düren bereits mit 3:1 gegen Herrsching durchgesetzt, legten nun aber auswärts beim Rückspiel noch eine Schippe drauf und lösten schon nach zwei von möglichen drei Spielen das Ticket ins Halbfinale.

Gleich im ersten Satz zeigten die Dürener ein überlegenes Spiel und trumpften besonders im Block auf. Neun Blockpunkte zeigte die Statistik nach dem ersten Durchgang, Herrsching fand besonders in der zweiten Satzhälfte kein Durchkommen und verlor immer mehr den Anschluss. Marcin Ernastowicz und der für die Angabe eingewechselte Eric Burggräf machten jeweils vier druckvolle Angaben in Folge und David Pettersson versenkte über die Mitte den letzten Punkt zum 25:18.

Mit dem Anpfiff zu Satz 2 schien das Spiel plötzlich ein anderes zu sein. Als nach einem langen Spielzug der zweite Punkt aufs Dürener Konto ging, teilte Herrschings Libero-Legende Ferdinand „Ferdl“ Tille die Meinung des Schiedsrichters nicht und ging lautstark und vehement in den Protest. Auf die Schiri-Entscheidung hatte das natürlich keinen Einfluss, auf die Stimmung in seinem Team aber umso mehr: Die Herrschinger waren angezündet, die 2700 Zuschauer im Audi Dome zogen mit und sorgten für die entsprechende Kulisse.

Mit diesem emotionalen Rückenwind fand das Heimteam deutlich besser ins Spiel, die Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und schenkten sich nichts – abgesehen von vielen verschlagenen Angaben. Die Crunchtime allein bot mehr Nervenkitzel als der gesamte erste Satz. Als nach einer von Düren verschlagenen Angabe das Heimteam beim Stand von 22:24 die erste Chance zum Satzgewinn hatte, waren Pessimisten schon geneigt, den zweiten Durchgang an Herrsching zu geben, aber dann sorgten ein Power-Tip mit grenzwertig langem Ballkontakt von Tobi Brand und eine wagemutig lange Angabe von Luuc van der Ent für den Ausgleich.

Dann folgte wieder ein Punkt für Herrsching, der Sieg für die Gastgeber war erneut zum Greifen nah. Je eine verschlagene Angabe auf jeder Netzseite ließ das Publikum die Haare raufen, aber änderte das Punkteverhältnis nicht. Das gelang erst Pettersson mit einem genialen Angriff und Brand mit einem Ass: 27:26. Nun hätte das Team von der Rur den Sack zu machen können, jedoch kam der Doppelblock von Gevert und Pettersson nicht gegen den Außenangriff von Jonas Sagstetter an. Wieder Ausgleich. Herrsching verschlug die nächste Angabe, Düren hatte den längeren Atem und etwas mehr Glück und gewann mit 29:27.

Nach ein paar Minuten Pause ging es weiter in Satz 3 und wieder war der Charakter des Spiels ein anderer als zuvor. Die Dürener konnten mit der Sicherheit des gewonnenen ersten Spiels und den zwei gewonnenen Sätzen im laufenden Match entspannt in den dritten Durchgang starten. Die Herrschinger hingegen begannen stolpernd, machten vermeidbare Fehler in einfachen Situationen und verloren schon zu Beginn, bei einer Serie von David Pettersson, den Anschluss. Dass dann ein von Herrsching gelegter Ball mit langer Berührung als geführt abgepfiffen wurde, obwohl vergleichbare Power-Tips beispielsweise von Tobi Brand vorher durchgegangen waren, ließ kurz Gegenwehr aufkeimen. Das reichte aber nicht aus, um das Heimteam aus seinem Energietief herauszuholen.

Auf der anderen Seite spielten die Powervolleys unaufgeregt und souverän. Die sonst so typischen Emotionen oder Provokationen in Richtung der anderen Feldhälfte blieben aus – selbst als eine Annahme so hoch in der Feldmitte landete, dass Tomáš Kocian-Falkenbach statt zuzuspielen einfach selbst angriff und den Ball unhaltbar versenkte.

Anscheinend wegen einer „Unsportlichkeit“ kassierte im weiteren Verlauf Herrschings Stijn van Tilburg eine rote Karte, kurz darauf stand es 17:12 und der Zug war abgefahren. Lässig brachte Düren das eigene Spiel durch, am Ende war es ein fast schon demütigender finaler Punkt, der Herrsching den Garaus machte: Nach einem Angriff von Brand flog der angenommene Ball weit hinters Feld, van Tilburg sprintete hinterher, spielte aber seinerseits zu weit in die andere Richtung und lieferte auf der gegnerische Hälfte die perfekte Vorlage für Sebastian Gevert, der sich in die Luft schraubte und ein letztes Mal durchzog zum 25:21.