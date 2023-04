Powervolleys Düren : Mittelblocker vor Viertelfinale gegen Herrsching siegessicher

Düren Mittelblocker Luuc van der Ent blickt optimistisch auf das zweite Viertelfinalspiel gegen Herrsching. Bei einem Sieg wäre das Playoff-Halbfinale sicher.

In den Playoff-Viertelfinals der Volleyball-Bundesliga gibt es keine Begegnung, in der die beiden gegnerischen Mannschaften leistungsmäßig so nah beieinander liegen wie Düren und Herrsching. Die SWD Powervolleys waren als Tabellenvierter aus der Gruppenphase gekommen, die WWK Volleys als Fünfter.