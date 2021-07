Volleyball : Die deutsche Nationalmannschaft schlägt in Düren auf

Düren Spitzenvolleyball vor Zuschauern in der Dürener Arena: Deutschlands Männer-Nationalmannschaft misst sich im Vorfeld der Europameisterschaft mit den Nachbarn aus den Niederlanden. Und das gleich zwei Mal. Tickets gibt es ab sofort.

Kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft am 1. September kommt es in Düren zu einer prestigeträchtigen Generalprobe: Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft misst sich in der Arena Kreis Düren mit dem Team der Niederlande. Und das sogar zwei Mal: Am Freitag, 27. August, ab 17.30 Uhr und am Sonntag, 29 August, ab 15 Uhr treten die Nationen gegeneinander an.