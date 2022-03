Volleyball : Der Kapitän der Powervolleys bleibt an Bord

Der Kapitän der Powervolleys bleibt an Bord

Düren Auch in der kommenden Saison ist Michael Andrei der Kapitän des Volleyball-Bundesligisten SWD Powervolleys Düren. Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden.

Auch abseits des Spielfelds will Andrei die Entwicklung in Düren weiter mit vorantreiben. „Ich kann den Prozess deutlich sehen, der begonnen hat, als ich vor sechs Jahren nach Düren zurückgekommen bin“, blickt er zurück und nach vorne. Das Konstrukt mit jungen Talenten und erfahrenen Spielern, die sich gegenseitig besser machen, funktioniere gut. „Da will ich weiter Verantwortung übernehmen. Ich habe große Freude daran, auf dem Spielfeld und abseits davon zu helfen.“