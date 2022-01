Gegen Berlin Recycling Volleys : Das Powervolleys-Spitzenspiel wird verlegt

Düren Das geplante Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga zwischen dem Tabellenführer Berlin Recycling Volleys und dem Zweiten SWD Powervolleys Düren muss verschoben werden. Der Grund: Corona-Fälle.

Am Dienstag wurden im Berliner Mannschaftskreis drei neue, positive Covid-19-Ergebnisse festgestellt, woraufhin in Abstimmung mit den medizinischen Experten, der Spielleitung der Volleyball Bundesliga sowie den SWD Powervolleys Düren eine Spielverlegung vereinbart wurde. Die Partie beginnt nun am Sonntag, 9. Januar, um 15 Uhr in der Berliner Max-Schmeling-Halle.