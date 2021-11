Ladies in Black in Neuwied : „Das gibt eine heiße Stimmung“

Starkes Team: Aachens Coach Guillermo Gallardo, die Spielerinnen und der anfeuernde Anhang auf den Tribünen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Am Samstag müssen die Ladies in Black beim bislang punktlosen Aufsteiger Neuwied antreten. Eine gute Gelegenheit, Tabellenplatz drei in der Volleyball-Bundesliga zu sichern.