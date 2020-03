Kostenpflichtiger Inhalt: Abschied nach vier Jahren : Trainerin van Hintum verlässt die Ladies in Black

Prägte die Ladies vier Jahre lang: Cheftrainerin Saskia van Hintum. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Bei den Ladies in Black endet eine Ära: Trainerin Saskia van Hintum wird nach vier Jahren in Aachen ihren am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern.