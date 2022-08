Ladies in Black und Powervolleys : Volleyball-Bundesligisten trainieren gemeinsam

Düren Erstmals haben die Aachener Ladies in Black und die Herren der SWD Powervolleys aus Düren ein gemeinsames Training absolviert.

Die Aachener Ladies in Black zu Besuch bei den Powervolleys in Düren: Der Frauenvolleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen und die Männer der SWD Powervolleys haben am Donnerstag gemeinsame Sache gemacht und eine Trainingseinheit auf der Beachvolleyballanlage des Dürener TV absolviert.