Volleyball-Bundesliga : Verjüngungskur bei den Ladies in Black

Bild der Vergangenheit: Bei den Ladies in Black wird es zur neuen Saison viele neue Gesichter geben. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der Aachener Volleyball-Bundesligist stellt erste personelle Weichen für die neue Saison. Ein Überblick zu den Kaderplanungen.

Ungewohnt früh – am 1. April – endete die Saison der Ladies in Black in diesem Jahr ohne Playoff-Teilnahme. Nun gab der Volleyball-Bundesligist die ersten Personalien für die kommende Saison bekannt. Kurz zusammengefasst: Acht Spielerinnen werden – Stand jetzt – in der kommenden Saison nicht mehr das Ladies-Trikot tragen, vier haben einen Vertrag für 2023/24, bei zwei Personalien führen die Verantwortlichen noch Gespräche, beim Thema Neuzugänge wird es noch etwas dauern, bis Vollzug verkündet werden kann. Ein Überblick.

Wer verlässt die Ladies?

Schon länger stand fest, dass Außenspielerin und Kapitänin Jana-Franziska Poll (34), die im Alter von 19 Jahren ihre Bundesliga-Karriere in Aachen gestartet hatte, ihre ruhmreiche Karriere beendet. Nicht ganz überraschend kommt auch die Nachricht, dass Außenangreiferin Lena Vedder nicht bei den Ladies weitermachen wird. Wegen einer Knieverletzung fiel die 27-Jährige bereits die gesamte Saison aus; die Verletzung ist sogar sogar schwer, dass Vedder ihre Karriere beenden muss. „Lena war immer jemand, die uns besondere Energie gegeben hat. Es ist sehr bitter, dass sie ihre Karriere beenden muss“, bedauert Geschäftsführer Sebastian Albert. Beide Spielerinnen sollen beim ersten Heimspiel in der neuen Saison offiziell verabschiedet werden.

Auch Zuspielerin Ashley Evans, Mittelblockerin Layne Van Buskirk, Außenangreiferin Viktoria Dörschug, Außenangreiferin Hilary Howe und Mittelblockerin Anna Kalinovskaya werden nicht mehr im Ladies-Trikot auflaufen. „Mit Ashley beispielsweise hätten wir gerne verlängert. Aber sie strebt berechtigterweise nach höheren Zielen, da konnten wir nicht mithalten“, sagt Ladies-Trainer Stefan Falter. Auch Albert betont: „Bei Angeboten aus Ländern wie Italien oder der Türkei sind wir natürlich raus.“

Welche Personalien sind noch nicht final geklärt?

Bei Wiebke Silge gibt es noch keine Entscheidung. Die Ladies teilten aber mit, dass die Gespräche „weit fortgeschritten“ seien und „in Kürze“ etwas verkündet werden kann; auch Falter „hofft sehr“, dass die Mittelblockerin in Aachen bleibt.

Mit Diagonalangreiferin Lydia Stemmler gab es auch Gespräche mit dem Ergebnis: Sie braucht mehr Spielpraxis. „Lydia bringt alles mit. Es wäre in beidseitigem Interesse besser, wenn sie einen Verein findet, bei dem sie kein weiteres Aufbaujahr bekommt. Bei uns wird es schwierig, an Lara Davidovic vorbeizukommen. Die Gespräche laufen aber weiter mit ihr.“ Heißt: Ganz ausgeschlossen ist noch nicht, dass Stemmler auch in der kommenden Saison eine Lady bleibt, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist.

Wer bleibt eine Lady?

Libera Annie Cesar geht in ihr viertes Jahr beim Volleyball-Bundesligisten; auch Zuspielerin Fleur Meinders, Diagonalangreiferin Lara Davidovic und Außenangreiferin Helena Dornheim haben einen Vertrag für die kommende Saison. „Annie wird in der kommenden Saison sicherlich noch mehr Verantwortung übernehmen müssen“, betont Falter mit Blick auf seine mögliche neue Kapitänin. „Aber auch die anderen, die in ihr zweites Jahr gehen, müssen den Neuzugängen jetzt helfen“, ergänzt Albert.

Was lässt sich zu den Neuzugängen schon sagen?

Jung und wild lautet das Motto, dass Geschäftsführer Albert und Trainer Falter für die Neuzugänge ausgerufen haben. Im Zuspiel soll ein Talent die auch erst 21-jährige Meinders unterstützen und für „ausgeglichenere Einsatzzeiten“ als in der vergangenen Saison sorgen, wie Falter sagt. Auf der Mittelblockposition soll – so die Hoffnung – ebenfalls eine junge Spielerin von Silge lernen, wenn die 26-Jährige denn verlängert.