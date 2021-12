Ladies in Black : Der schwierige Weg zu einem leichten Sieg

Aachen Am Ende des Abends stand der nicht unerwartete 3:0-Sieg der Ladies in Black gegen Straubing auf der Anzeigetafel. Doch der Weg dahin war kein Spaziergang.

25:22, 25:20, 25:16. Die drei Satzergebnisse verraten, dass die Mannschaft von Trainer Guillermo Gallardo immer besser ins Spiel fand – oder dass den Straubingerinnen zum Ende hin immer mehr die Energie und die Euphorie ausging, mit der jeder gewonnene Punkt auch bejubelt wurde. „Es ist nicht leicht, sofort in solch ein Spiel zu finden, in das wir als klarer Favorit gegangen sind“, beschrieb Co-Trainerin Mareike Hindriksen das generelle Problem, das ein sehr schönes ist, denn nur Spitzenteams der Liga haben damit zu kämpfen. „Sieben Siege aus neun Spielen, das ist bislang eine Bilanz in diesem Jahr, die es noch nie zuvor gegeben hat“, bemüht auch Kapitänin Jana-Franziska Poll ihre weitreichenden Erinnerungen an zurückliegende Spielzeiten in Aachen vergeblich. „Aber noch sind nicht alle Spiele der Hinrunde gespielt, und Schwerin kommt ja auch noch in der nächsten Woche.“

Dem Auftakt im ersten Satz lässt sich wenig Herausragendes abgewinnen, so dass Hindriksen schon die Tatsache bemühen muss, dass „wenig Fehler auf unserer Seite gemacht wurden, auch wenn wir nur wenig Druck aufbauen konnten. Straubing bejubelte unbekümmert jeden Punkt, die Aachenerinnen übernahmen zwar bei der ersten technischen Auszeit die Führung, liefen aber bis weit in die Crunchtime hinein oft einem Rückstand hinterher. Es war dann so etwas wie die kleine Rache von Eva Hodanova, die vom gegnerischen Trainer wie so oft als Ziel für die Aufschläge ausgesucht worden war, die den Ausschlag für Aachen gab. Die Außenangreiferin machte erst selbst den Punkt zum 20:20, rückte dann an den Aufschlag und servierte dann dreimal in Folge so gut, dass der Gegner in Schwierigkeiten kam, Poll war dann zunächst die dankbare Abnehmerin der Zuspiele, Straubing machte nur noch einen Punkt, bevor Lydia Stemmler nach einem Dankeball zur Satzführung verwandelte. „Eva spielt oft unauffällig, doch wenn man sie braucht, ist sie am Ende da“, spendete die Co-Trainerin ein Sonderlob. Zuvor war die lange verletzte Diagonalangreiferin Lara Vukasovic eingewechselt worden – wie auch in den folgenden beiden Sätzen – und hatte ihren Einstand mit dem Punkt zum 19:20 gegeben.