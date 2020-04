Langer Vorname, kurzer Nachname : Rückkehr von Jana-Franziska Poll zu den Ladies in Black

Kommt zurück nach Aachen: Jana-Franziska Poll. Foto: Fotos: DVV/fotoduda.de

Aachen Mit gleich zwei sehr guten Neuigkeiten können die Verantwortlichen von Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen aufwarten: zum einen gelang die Verpflichtung von Jana-Franziska Poll, zum anderen verlängerte auch Haupt- und Trikotsponsor STAWAG sein Engagement für die Saison 2020/21.

Somit geht nun doch der Traum aller Beteiligten in Erfüllung, dass die Außenangreiferin - nach vielen sehr erfolgreichen Spielzeiten im In- und Ausland (zuletzt in Italien aktiv und 2019 Deutsche Meisterin mit Stuttgart) – nun wieder an den Ort zurückkehrt, an dem für sie 2008 der Profivolleyball begann: Aachen. Die 31-jährige spielte hier bereits vier Saisons von 2008 bis 2012 und zeigt sich glücklich: "Das ist ein Gefühl von nach Hause kommen. Ich kenne die Halle, ich kenne das Umfeld. Ich kenne die Menschen, für mich ist es also kein kompletter Neuanfang."

Auch Sportdirektor Sebastian Gutgesell ist froh, dass er den Kontakt zur Deutschen Nationalspielerin nie hat abreißen lassen: "Ich freue mich sehr, dass Jana nächste Saison für die Ladies in Black Aachen aufläuft. Mit ihr haben wir eine sehr gute und erfahrene Spielerin in unseren Reihen, die wohl jedes Team in Deutschland verstärken würde."

Somit steht nun bereits ein beachtliches Grundgerüst der "Ladies 2021": Mareike Hindriksen im Zuspiel, Annie Cesar als Libera und Jana-Franziska Poll im Angriff. Geschäftsführer Sebastian Albert weiß sehr gut, wem hier auch ein großer Dank gilt: "Dem Transfer voran ging die Zusage unseres Hauptsponsors STAWAG, uns auch in die 14. Erstligasaison zu begleiten. Nicht nur in allgemein schwierigen Zeiten wie diesen wissen wir diese Partnerschaft sehr zu schätzen. Die STAWAG wird nun bereits in der 9. Saison unser Trikot als Hauptsponsor zieren. Dieses Engagement ist großartig. Herzlichen Dank an die STAWAG und ihre Mitarbeiter um Vorstand Dr. Christian Becker."

Auch auf Seiten der STAWAG steigt indes die Vorfreude auf die neue Saison: "Wir fühlen uns den Ladies in Black verbunden und sind sehr stolz auf das, was Team, Trainerstab, Ehrenamtler und die Geschäftsstelle in den letzten Jahren erreicht haben. Nicht zu vergessen die fantastischen Fans, die stets wie eine Wand hinter den Volleyballerinnen stehen. Als STAWAG möchten wir dazu beitragen, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann." erklärt Dr. Christian Becker, Vorstand der STAWAG. und ergänzt noch: "Außerdem möchten wir das Signal senden, wie wichtig der Erhalt der sportlichen und kulturellen Vielfalt für unsere Stadt ist, wenngleich in den nächsten Wochen und Monaten alle Kraft der Bewältigung der Krise gewidmet werden muss. Umso mehr können wir uns dann im Herbst auf spannende Spiele in der Neuköllner Straße freuen."