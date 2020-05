Ladies in Black Aachen : Neue Diagonal-Angreiferin im Anflug

Ladies in Black Aachen

Aachen Eine neue Diagonal-Angreiferin hat bei den Ladies in Black Aachen den Vertrag unterschrieben. Die 28-Jährige ist keine Unbekannte in der Volleyball-Bundesliga und hat bereits mehrere deutsche Meisterschaften gewonnen.

Die Weißrussin Kristina Kicka heißt die neue Diagonal-Angreiferin von Volleyball-Bundesligist Ladies in Black. Damals noch unter dem Namen Kristina Mikhailenko gewann die Nationalspielerin mit Ligakonkurrent Dresdner SC 2014, 2015 und 2016 die Deutsche Meisterschaft sowie ebenfalls 2016 den DVV-Pokal. 2017 wechselte sie in die Türkei zum Club Imperial Hastanesi Idmanocagi, eine der stärksten Ligen Europas. Über Rumänien und Polen kommt sie nun zurück in die Deutsche Bundesliga.