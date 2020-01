Kostenpflichtiger Inhalt: Sieg über Schweizer Team : Ladies ringen Pfeffingen nieder

Foto: Wolfgang Birkenstock 27 Bilder Ladies in Black schlagen SM‘Aesch Pfeffingen.

Aachen Mit einem 3:1-Sieg gingen die Ladies in Black am Mittwochabend gegen SM‘Aesch Pfeffingen vom Spielfeld. Doch ganz so einfach fiel die Sache den Aachenerinnen nicht, denn sie lagen zunächst mit einem Satz hinten.