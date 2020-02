Aachener Volleyballerinnen : Ladies kassieren deutliche Niederlage gegen Stuttgart

Die Ladies in Black mussten beim Heimspiel gegen den MTV Stuttgart eine Niederlage einstecken (Archivbild). Foto: Andreas Steindl

Aachen Gegen den MTV Stuttgart konnten die Ladies in Black keinen Erfolg einfahren. Für die Damen des PTSV setzte es ein deutliches 0:3.

Dabei war besonders der erste Satz entscheidend, in dem die Ladies mit 19:25 in die Pause gingen. Danach konnten sie es zwar mit 24:26 und 23:25 enger gestalten, ein Satzgewinn war ihnen jedoch nicht vergönnt.

Die Aachenerinnen bleiben damit auf dem fünften Platz, die Damen des MTV behaupten den zweiten Rang in der Volleyball-Bundesliga.

Die 1.185 Zuschauer im karnevalistisch aufgelegten Aachener Hexenkessel erlebten ein spannendes, abwechslungsreiches Spiel mit Spitzenvolleyball auf beiden Seiten des Netzes.

Die Ladies in Black konnten sich jedoch nicht für den großen Aufwand belohnen und dem amtierenden Deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart keinen Satzerfolg abringen. Dennoch fühlte sich das Spiel gut an. Das sah auch Saskia van Hintum nach dem Spiel so: „Ich war froh, nach Mittwoch eine gute Reaktion meines Teams gesehen zu haben… Wir haben gegen ein starkes Stuttgarter Team knapp verloren. Teilweise war es ein Spiel auf Augenhöhe“.

Das lag sicher daran, dass sich beide Teams nichts schenkten. Es wurde sehenswert aufgeschlagen, angegriffen und verteidigt. Dabei waren aber die Gäste aus Stuttgart am Ende immer eine kleine Nasenlänge erfolgreicher. Wobei die Gastgeberinnen im zweiten Satz dicht am Erfolg dran waren.

Der Spielverlauf freute besonders die etwas mehr als fünfzig mitgereisten Stuttgarter Fans, die sich schon im Vorfeld auf den Besuch bei Freunden freuten und natürlich fein kostümiert in den Stuttgarter Clubfarben am Karnevalssamstag lautstark in Aachen empfangen wurden.

Auch die Aktion der Aachener Fans, die mit vielen Hinweisen in ihren Kostümen und einem großen Transparent auf die Not in Aachen hinsichtlich der Hallensituation aufmerksam machten, wurde mit Beifall von den Gästefans aus Stuttgart unterstützt.

Hallensprecher André Schnitker bat zu Beginn des Spieles um einen Moment des Innehaltens und wandte sich in einer emotionalen Ansprache gegen Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz in jeder Form. Mit Ihrem gemeinsamen starken Applaus setzten die Zuschauer ein Zeichen der Zustimmung, dass es keinen Platz für derartige Auswüchse im Sport und in unserer Gesellschaft gibt.

Der Besuch der Aachener Prinzengarde mit dem Auftritt des Tanzpaares der Garde Inga Dahlen und Sandro Gallazini lieferte in der Zehnminutenpause nach dem zweiten Satz ein der fünften Jahreszeit angemessenes Highlight.

Als wertvollste Spielerinnen wurde nach dem Schlusspfiff erneut Aachens Mittelblockerin Tessa Polder und die Libera Annie Cesar vom Allianz MTV Stuttgart geehrt. Am Ende war man sich einig, ein Spitzenspiel in Aachen gesehen zu haben und gern auch künftig Volleyball in Aachen auf diesem Niveau erleben zu wollen.

Aachen belegt nun Rang sechs der aktuellen Tabelle. Es wird in den noch verbleibenden drei Spielen der Hauptrunde darum gehen, die Ausgangsposition für die Playoffs, die ab dem 21. März gespielt werden, zu halten bzw. zu festigen.

Das vorerst letzte Heimspiel in der Halle an der Neuköllner Straße wird am 07. März ab 18:00 Uhr ausgetragen, wenn die Damen von Schwarzweiß Erfurt in Aachen zu Gast sind, die gegen den VC Wiesbaden einen ordentlichen 3:1 Heimsieg feiern durften.

(red)