Abgang : Ladies in Black müssen auf Trainersuche gehen

Ladies in Black müssen auf Trainersuche gehen

Hört im Sommer als Cheftrainer der Ladies in Black auf: Guillermo Gallardo. Foto: MHA/Andreas Steindl

Aachen Cheftrainer Guillermo Gallardo zieht eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim Aachener Volleyball-Bundesligisten Ladies in Black. Die angepeilte langfristige Zusammenarbeit ist damit passé.

Deutlich früher als gedacht endet der gemeinsame Weg der Ladies in Black mit ihrem Cheftrainer Guillermo Gallardo. Der Argentinier kam erst im Vorjahr vom spanischen Club CV Alcobendas zum Aachener Volleyball-Bundesligisten und wurde dort mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet.

Doch statt der von Geschäftsführer Sebastian Albert angepeilten langfristigen Zusammenarbeit, steht dieser nun vor einer erneuten Trainersuche. Der 51-jährige Gallardo nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, um den Verein zum 30. Juni zu verlassen und eine neue Funktion bei einem anderen Bundesligisten zu übernehmen, wie die Ladies in Black am Mittwochmorgen mitteilen.