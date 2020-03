Kostenpflichtiger Inhalt: Lösung für Hallenproblem : Ladies in Black dürfen doch in Aachen spielen

Die Regenschirme sollen bald zusammengefaltet werden: Auch nach der Sanierung des Hallendaches am der Neuköllner Straße bleibt die Forderungen nach einer neuen Sporthalle für Aachen. Foto: Andreas Steindl

Exklusiv Aachen Spiel, Satz und Sieg für die Ladies in Black: Die Erstliga-Volleyballerinnen des PTSV dürfen nun doch in der kommenden Saison in der Halle an der Neuköllner Straße spielen. Für die problematische Hallensanierung wurde quasi in letzter Minute eine Lösung gefunden.