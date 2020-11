Seit Mai im Amt : Ladies in Black beenden die Zusammenarbeit mit Eelco Beijl

Ladies in Black beenden die Zusammenarbeit mit Eelco Beijl

Aachen Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen und Trainer Eelco Beijl gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung am Montag mitteilte, seien die Verantwortlichen, Sportdirektor Sebastian Gutgesell und Geschäftsführer Sebastian Albert, nach „intensiven Meinungsaustausch und vielen Gesprächen“ zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Trainer zu beenden. Bei diesen Gesprächen seien „nicht nur sportliche Aspekte, sondern alle für die Organisation einer Volleyball-Profimannschaft relevanten Themen diskutiert“ worden, heißt es in der Mitteilung.