Ladies in Black Aachen : Die Ladies in Black können sich „unbelastet entfalten“

Wechsel bei Zuspiel und Mittelblock: Aachens Trainer Stefan Falter baut darauf, zwölf einsetzbare Spielerinnen zu haben. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Die Ladies in Black Aachen treten in der Volleyball-Bundesliga beim MTV Stuttgart an – ohne enges taktisches Korsett.