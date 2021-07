Kader : Alexis Mathews komplettiert die Ladies in Black

Alexis Mathews gilt als erfahrene Spielerin, die auch schon in der Champions League an den Start ging. Foto: Detlef Gottwald

Aachen Die US-Amerikanerin Alexis Mathews ist das noch fehlende Puzzleteil in dem Bundesliga-Kader der Ladies in Black Aachen für die Saison 2021/22.

Die 30-Jährige besetzt die Position der dritten Mittelblockerin und kommt aus Aserbaidschan ins Dreiländereck. Sie verfeinerte ihr Volleyballspiel an der Michigan State University bevor sie 2014 den Schritt nach Europa wagte. Über Stationen in Rumänien, Finnland, Tschechien und den Philippinen landete sie schließlich im Jahr 2018 in der 1. Volleyball-Bundesliga in Deutschland beim VC Wiesbaden.