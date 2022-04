Neuzugang : Hilary Howe greift für die Ladies an

Aachen Rund 10 Tage nach dem Ende der Saison kann Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen den ersten Neuzugang präsentieren.

Erstmalig wird eine Kanadierin in die Kaiserstadt wechseln: Hilary Howe. Die Außenangreiferin war zunächst in ihrer Heimat bei den Trinity Western Spartans in Langley, British Columbia, unterwegs also in einem für den Sport in Nordamerika typischen Universitätsteam.