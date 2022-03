Ladies verlieren gegen Potsdam : Glanzvoller Abschied nach glanzlosem Spiel

Chancenlos: Der Aachener Block in Aktion gegen Potsdams Kapitänin Laura Emonts. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Die Ladies in Black unterliegen schmucklos dem SC Potsdam, und Hallensprecher André Schnitker wird nach 16 Jahren verabschiedet.

Natürlich hätte ihm jeder in der Halle an der Neuköllner Straße ein schöneres „Abschiedsspiel“ gewünscht als dieses schmucklose 0:3 (23:25, 21:25, 15:25) der Ladies in Black Aachen gegen den SC Potsdam in der Volleyball-Bundesliga. Aber, da André Schnitker in Aachen seine Karriere als Hallensprecher, die ihn bis zu Welt- und Europameisterschaften getragen hat, vor 16 Jahren an der Bergischen Gasse mit einem ebenso wenig Spannung verheißenden 0:3 gegen Warendorf in der 2. Bundesliga begonnen hatte, hat sich am Samstagabend vielleicht auch nur ein riesiger Kreis geschlossen.

Das Mikro hatte Schnitker genau genommen bereits vor eineinhalb Jahren aus der Hand gegeben und moderiert „nur“ noch die Heimspiele der Ladies im Duett mit Olaf Lindner für den Livestream eines Sportsenders. Aber, da die Übergabe mitten in der publikumsfreien Coronazeit erfolgt war, sollte eine richtige Würdigung her, und seine Nachfolgerin bat ein wenig flehentlich, dass die Zuschauer nach Spielende doch bitte noch etwas bleiben sollten, um der Verabschiedung den passenden Rahmen zu geben. Nun, dass so gut wie alle blieben, sagt eigentlich schon alles über das Werk von „Mr. Volleyball“.

„Ohne Dich wären wir alle nicht hier“, meinte die aktuelle Hallensprecherin, und der Satz passt auf sie selbst mehr als auf jeden anderen Anwesenden, schließlich ist die Nachfolgerin Schnitkers Tochter Maike. „Unser Anspruch war es immer, es hier für alle schön zu machen, auch für die gegnerischen Spielerinnen und Fans. Und der eigenen Mannschaft Support zu geben, der sie vielleicht drei oder fünf Prozent besser macht“, umriss Schnitker das Grundkonzept „Hexenkessel“.

Ob dieser Support an diesem Abend gereicht hätte, um gegen Potsdam zu bestehen, kann bezweifelt werden, denn der dritte Satz mit zehn Punkten Unterschied gibt das Geschehen auf dem Feld besser wieder als der knapp verlorene erste. „Unsere Annahme war nicht gut, unser Block auch nicht, und unsere Aufschläge brachten den Gegner nicht in Bedrängnis. Es hat nicht gereicht gegen eine Mannschaft, die auf dem Niveau von Potsdam spielt“, fasste Aachens Trainer Guillermo Gallardo die drei Akte zusammen. Dabei war der Tabellenzweite noch nicht einmal überragend, die Aachenerinnen dagegen, wenn es so etwas gäbe, unterragend. Etwas Bleiernes lag über dem Aachener Spiel, vielleicht auch die Folge der großen Belastung durch den dichtgedrängten Spielplan nach dem heftigen zweiten Corona-Einschlag in den Kader.

16 Jahre Dirigent und Choreograf des Geschehens rund um das Spielfeld: Hallensprecher Anré Schnitker wurde offiziell verabschiedet. Foto: Wolfgang Birkenstock