Ladies in Black : Falter will die „Hoffnung mit Leidenschaft füttern“

Aachen Noch vor wenigen Wochen schien das Erreichen von Platz vier nach der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga für die Ladies in Black greifbar. Jetzt kämpfen die Aachenerinnen darum, überhaupt in die Playoffs zu kommen.

Die zurückliegende Niederlage gegen den VfB Suhl hat die Ladies auf Platz neun abstürzen lassen. Gegen den VC Wiesbaden hat das Team am Samstag (19 Uhr) im letzten Spiel der Hauptrunde in eigener Halle allerdings noch die Möglichkeit, auf Platz acht zu rutschen und damit die K.-o.-Runde zu erreichen. „Wiesbaden hat keine herausragende Spielerin“, meint Stefan Falter, Trainer der Ladies in Black Aachen. Doch beruhigend muss diese Erkenntnis nicht unbedingt sein. „Die Mannschaft ist gut in der Balance, jede Spielerin kann konstant gut spielen.“