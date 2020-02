Kostenpflichtiger Inhalt: Ladies gewinnen 3:0 gegen Wiesbaden : Endlich wieder ein Erfolgserlebnis

Die pure Erleichterung: Die Aachener Volleyballerinnen um Libera Manon Bernard (Nummer 16) bejubeln den Sieg gegen Wiesbaden. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Die Erleichterung in der Halle an der Neuköllner Straße war fast greifbar, als die Spielerinnen der Ladies in Black Aachen, der Trainerstab und die Betreuer gemeinsam mit den 1172 Zuschauern die erste „Humba“ der Rückrunde feiern konnten.