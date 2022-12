Ladies in Black Aachen : „Einmal eine Lady, immer eine Lady“

Spielt seit Saisonbeginn wieder in der Volleyball-Bundesliga für die Roten Raben Vilsbiburg: Libera Kirsten Knip (rechts). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

Interview Aachen Von 2016 bis 2019 spielte Kirsten Knip als Libera der Ladies in Black Aachen. Die heute 30-Jährige ist zurück in der Volleyball-Bundesliga und tritt am Samstagabend mit Vilsbiburg gegen die Aachenerinnen an.