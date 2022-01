Partie gegen Münster verschoben : Dritter Spielausfall in Folge für die Ladies in Black

Die Ladies in Black um Trainer Guillermo Gallardo müssen zum Ende der Hauptrunde – einen Monat ohne Spielpraxis – viele Spiele absolvieren. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Die Ladies in Black Aachen müssen das dritte Spiel in Folge verschieben. Der Tabellensechste der Volleyball-Bundesliga der Frauen geht dann ohne viel Spielpraxis in eine knackige Phase zum Ende der Hauptrunde.

Mannschaft und Trainerteam hatten bis zuletzt gehofft, den dritten coronabedingten Spielausfall in Folge der Ladies in Black Aachen abwenden zu können, doch am Mittwoch wurde klar, dass die mit dem Coronavirus infizierten Spielerinnen noch nicht wieder genesen sind.

Aus diesem Grund beantragte Ladies-Geschäftsführer Sebastian Albert eine Spielverlegung für die Partie gegen den USC Münster, die für den Freitag, 28. Januar angesetzt war. Diesem Antrag hat die Spielleitung der Volleyball Bundesliga (VBL) zugestimmt. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest. Beide Clubs und die VBL werden zeitnah darüber informieren.

Das Spiel der Ladies in Erfurt wird nun am 4. März (Anpfiff 19.00 Uhr) nachgeholt. Bei der Terminfindung für das Heimspiel gegen Vilsbiburg sind die Verantwortlichen in der finalen Abstimmung.

„Die Situation ist gerade nicht einfach für unsere Mannschaft. Wir waren guter Dinge, dass genügend Spielerinnen wieder ein negatives Testergebnis vorweisen können. Dem ist im Moment noch nicht so. Es steht natürlich außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht. Es bleibt uns die Hoffnung, dass wir gegen Neuwied am 5. Februar wieder spielen können. Unsere Mannschaft hat dann einen Monat lang kein Spiel bestritten, dafür werden die kommenden Wochen richtig knackig“, erklärt Sebastian Albert die Situation zur unfreiwilligen Pause in einer Mitteilung des Vereins.

Bis zum Ende der Hauptrunde zwischen dem 5. Februar und dem 19. März hätten die Ladies nach jetzigem Stand elf Spiele vor der Brust, davon fünf Heim- und sechs Auswärtsspiele.

(red)