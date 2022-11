Ladies in Black Aachen : Die Ladies können gegen Schwerin nur zeitweise bestehen

Kam gegen Schwerin erneut zum Einsatz: Die erst 18-jährige Helena Dornheim (Mitte). Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen/Schwerin Die Ladies in Black unterliegen in der Volleyball-Bundesliga deutlich beim Schweriner SC. Doch der Auftritt macht Mut für das Heimspiel am Mittwoch gegen den USC Münster.