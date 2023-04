Ladies in Black : Der Traum von den Playoffs ist geplatzt

Schlussakkord einer langen Karriere als Volleyball-Profi: Aachens Kapitänin Jana-Franziska Poll verabschiedet sich vom Aachener Publikum. Foto: Andreas Steindl

Aachen Seit der Spielzeit 2012/13 waren die Ladies in Black in sämtlichen Playoffs vertreten. Diesmal kam nach einer Achterbahn-Saison schon nach der Hauptrunde das Aus. Es wird einiges aufzuarbeiten sein.

Die Tränen flossen reichlich auf Aachener Seite, nachdem ein schlechtes Zuspiel auf Aachens Kapitänin Jana-Franziska Poll von ihr nicht mehr über das Netz zu bugsieren und der 3:1-Erfolg (20:25, 25:12, 25:22, 25:19) des VC Wiesbaden im finalen Spiel der Volleyball-Bundesliga damit besiegelt war. Gründe für die feuchte Trauer gab es reichlich, schließlich verpassten die Aachenerinnen erstmals seit zehn Jahren wieder die Playoffs, Jana-Franziska Poll hatte ihr letztes Spiel als Volleyball-Profi gespielt und beendet ihre Karriere, und eine Saison mit Höhen, aber mit noch mehr Tiefen, hatte ihr jähes Ende gefunden. Doch der Reihe nach.

Die Ausgangslage

Jeder Sieg der Ladies in Black, die auf Platz neun abgerutscht waren, gegen Wiesbaden hätte zur Teilnahme an den Playoffs gereicht. Denn parallel fand die Begegnung der besser platzierten Clubs Vilsbiburg gegen Suhl statt, und an einem der beiden Teams wären die Aachenerinnen aufgrund des besseren Quotienten vorbeigezogen und unter die ersten Acht gekommen.

Das Spiel

Die Ladies schienen von Beginn an eine eindeutige Antwort auf die von Trainer Stefan Falter aufgeworfene „Charakterfrage“ zu geben. Das Team trat engagiert und kämpferisch an, die Bilanz der vielen starken Aufschläge, die die Wiesbadener Annahme in Verlegenheit brachten, wurde nur durch die insgesamt 14 Aufschlagfehler getrübt. Die Aachenerinnen setzten sich nach der zweiten technischen Auszeit deutlich ab, ließen sich auch durch die starke Aufschlagserie von Wiesbadens Nina Herelova nicht mehr vom Weg abbringen, und Mittelblockerin Wiebke Silge sorgte mit zwei hintereinander ins gegnerische Feld gestopften Bällen erst für den Satzball und dann für die 1:0-Führung.

„Dann hat uns im zweiten Satz die Aufschlagserie von Joy Anderson völlig aus dem Konzept gebracht. Wir haben es spielerisch nicht mehr gelöst bekommen“, gestand Aachens Co-Trainerin Mareike Hindriksen ein, die für Trainer Stefan Falter Rede und Antwort stand. Der 57-Jährige hatte nach dem Abpfiff fluchtartig die Halle verlassen und war erst lange nach Spielschluss wieder erreichbar.

Die Aachenerinnen konnten weder den vorher verabredeten Matchplan umsetzen, noch eine Alternative finden – und wurden im zweiten Satz förmlich überrollt. Kleiner Trost für das Publikum: Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, nach eigenem Bekunden zum ersten Mal bei einem Spiel des Volleyball-Bundesligisten, erklärte, so nah an einer neuen Halle für die Ladies wie jetzt („Nicht so groß wie die in Düren, aber auch nicht so niedrig wie die an der Neuköllner Straße“) sei man noch nie gewesen.

Den Verlust des dritten Satzes konnte dieses Statement allerdings nicht verhindern. Zumal eine sehr strittige Schiedsrichter-Entscheidung die 23:21-Führung für Wiesbaden brachte. Ein Wiesbadener Angriffsschlag landete nur an der Netzkante, der vierte Kontakt fiel dann ins Aachener Feld. Der Schiedsrichter sah eine Blockberührung, eine von mehreren Fehlentscheidungen.

Aachens Angreiferinnen, hier Lara Davidovic, konnten den Wiesbadener Block zu selten unter Druck setzen. Foto: Andreas Steindl

„Alle strittigen Entscheidungen fielen zu Unrecht gegen Aachen aus“, befand der frühere Hallensprecher André Schnitker. Keine Erkenntnis aus dem Bauch heraus, denn Schnitker kann als Co-Kommentator des Live-Streams alle Spielszenen noch einmal in der Zeitlupe nachprüfen.

Nach knapp zwei Stunden stand dann beim Parallelspiel Suhl als Sieger fest, aber die Aachenerinnen hätten durch einen Sieg immerhin noch Vilsbiburg überholen können. Doch die Ladies bekamen die frühere Aachenerin Jodie Guilliams nicht in den Griff – und das Spiel ging verloren. „Das heutige Spiel war nicht der Grund, warum wir die Playoffs verpasst haben. Wir haben uns die Tiefen regelmäßig in den Spielen genommen, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen“, befand Aachens Kapitänin 20 Minuten nach dem Spiel, nachdem sich der erste Frust bei ihr gelegt hatte. Zu dem Zeitpunkt hatten ihre amerikanischen Kolleginnen bereits frisch geduscht und grußlos die Halle verlassen.

Wie es weitergeht

„Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht“, befand Co-Trainerin Mareike Hindriksen, die ja auch das Amt der Sportkoordinatorin bekleidet. „Ich wollte eigentlich am Montag zum geplanten Training gehen, aber das gibt ja wohl nichts.“ Konkretere Vorstellungen hatte dagegen Stefan Falter, nachdem der Aachener Dauerregen die gröbste Frustration bei ihm abgewaschen hatte. „Am Montag ist um 9.30 Uhr Treffen in der Halle an der Neuköllner Straße“, meinte der 57-Jährige irgendwo zwischen erbost und trotzig. „Training werde ich in zwei Wochen wieder für die drei, vier Spielerinnen anbieten, die schon immer zu den freiwilligen Terminen gekommen sind. Aber die anderen stehen noch bis zum 30. Juni unter Vertrag, die arbeiten dann eben mit Jugendlichen oder nehmen Sponsorentermine wahr“, kündigte Falter an. „Das Nicht-Erreichen der Playoffs ist eine Blamage ohne Ende, das trifft auch mein Selbstwertgefühl. Wir müssen raus aus der Kuschelzone. Ich bin es gewohnt, dass man die Dinge ehrenhaft zu Ende bringt, da stehen wir alle in der Bringschuld.“

Zum siebten Mal mit der MVP-Medaille dekoriert, allerdings sechs Mal davon mit der Silbernen für das Verliererteam: Aachens Libera Annie Cesar. Foto: Andreas Steindl

Dass Aachens Libera Annie Cesar zum sechsten Mal mit der von ihr ungeliebten MVP-Medaille in Silber dekoriert wurde, ist für Falter auch ein Symbol für vieles, was in der Saison nicht stimmte. „Das stellt auch die Schwäche unserer Angreiferinnen heraus, wenn eine passive Spielerin ausgezeichnet wird“, zeigte Aachens Coach auf die Abteilung Attacke.