Volleyball-Bundesliga : Das nächste Spiel der Ladies in Black fällt aus

Nichts zu machen: Guillermo Gallardo (MItte) und die Ladies in Black müssen am Wochenende pausieren. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Weil beim Volleyball-Bundesligisten Ladies in Black Aachen weitere Corona-Fälle aufgetreten sind, findet die Partie gegen die Rote Raben Vilsbiburg nicht statt. Dem Team stehen nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung.

Das für Samstag angesetzte Heimspiel der Ladies in Black Aachen in der Volleyball-Bundesliga gegen die Roten Raben Vilsbiburg muss verschoben werden. Das teilte der Club am Donnerstagnachmittag mit. Nachdem bereits das Auswärtsspiel der Ladies in Erfurt aufgrund eines Corona-Falls in der Aachener Mannschaft abgesagt werden musste, habe es nun noch weitere Spielerinnen erwischt.