NetAachen : Co-Sponsor der Ladies in Black verlängert Vertrag

Co-Sponsor der Ladies in Black verlängert Vertrag

Seit mittlerweile zwölf Jahren ist NetAachen Co-Sponsor der Ladies in Black Aachen (Archivbild). Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Der Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen kann sich über eine Verlängerung des Sponsorenvertrags von NetAachen freuen. Der Telekommunikationsanbieter hat für eine weitere Volleyball-Saison unterschrieben.

Seit mittlerweile zwölf Jahren ist NetAachen ein langjähriger Co-Sponsor der Volleyball-Bundesliga-Damen des PTSV Aachen. Andreas Schneider, NetAachen-Geschäftsführer, ist selbst großer Volleyball-Fan und lässt sich selten ein Heimspiel im traditionsreichen Aachener „Hexenkessel“ entgehen: „Ich freue mich sehr, dass wir weiterhin ein Teil der Erfolgsgeschichte Ladies in Black sein können. Gemeinsam haben wir schon viele Höhen und Tiefen erlebt, auch in der besonderen vergangenen Saison. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass wir als Sponsor und Partner treu zu den Ladies stehen!“

Auch Sebastian Albert, Geschäftsführer der Ladies in Black, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „NetAachen ist für uns ein starker Partner – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb der Spieltage. Durch ihr besonderes Engagement ermöglicht die NetAachen den Aachener Volleyball-Fans in den letzten Jahren und auch in Zukunft unvergessliche Bundesligamomente!“