Ladies in Black : Annie Cesar verspricht: „Es wird laut!“

Will die letzte Chance auf das Erreichen der Playoffs nutzen: Aachens Libera Annie Cesar. Foto: Andreas Steindl

Interview Aachen Im letzten Spiel der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga kämpfen die Ladies in Black um den Einzug in die Playoffs, sonst droht das Saisonende. Aachens Libera spricht über Voraussetzungen und Ziele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roman Petry Redakteur

Die Ladies in Black können am Samstag gegen den VC Wiesbaden (19 Uhr) mit einem klaren Sieg noch die Playoffs erreichen oder die Saison ist für die Aachenerinnen beendet. Vor dem Hopp-oder-Top-Spiel sprach Roman Petry mit Aachens Libera Annie Cesar.

Frau Cesar, die Ladies in Black stehen vor dem großen Endspiel. Sicher keine Situation, von der die Mannschaft geträumt hat, oder?

Annie Cesar: Man muss das nicht schönreden. Das ist eine absolut schwierige Situation für uns. Wir hatten uns viel mehr erhofft und standen lange sehr gut. Man muss aber auch sehen, dass es sehr eng ist in der Liga und es jetzt gegen Ende der Hauptrunde viele überraschende Ergebnisse unserer direkten Konkurrenten gab.

Vielleicht trifft es ja auch das Wörtchen seltsam …

Cesar: Viele Teams haben schwankende Leistungen gezeigt, nicht nur wir. Das gab es wohl noch nie, dass man an dem einen Spieltag noch Vierter werden kann und am nächsten um die Teilnahme an den Playoffs kämpfen muss.

Die letzte Handvoll Spiele hat Ihre Mannschaft auf den Weg nach unten gebracht. Gab es dafür einen konkreten Auslöser oder kommt man einfach in eine Spirale, die man nicht mehr stoppen kann?

Cesar: Wir haben es einfach nicht mehr geschafft, uns da rauszuarbeiten, und wir haben die Ursache dafür nicht gefunden. Und dann kommt man in eine Situation, in der man viel nachdenkt, vielleicht zu viel, auch während des Spiels. Dann steigt die Unsicherheit, und das Selbstbewusstsein geht von Mal zu Mal in den Keller. Die Erkenntnis hilft jetzt aber nicht mehr. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, nur der Samstag zählt.

Der Gegner wird das Messer zwischen den Zähnen haben, denn der VC Wiesbaden kann selbst noch an Dresden vorbeiziehen und auf Platz vier klettern.

Cesar: Die Voraussetzungen für die beiden Teams sind genau gegensätzlich. Wiesbaden hat es selbst in der Hand, Vierter zu werden. Wir müssen schauen, dass wir noch irgendwie in den Playoffs landen. Aber wir werden auch das Messer zwischen den Zähnen haben, und ich glaube, dass es ein sehr kämpferisches Spiel wird, bei dem die Nerven auf beiden Seiten zunächst mal eine große Rolle spielen werden. Ausschlaggebend wird sein, wer sein Nervenkostüm zuerst in den Griff kriegt.

Ihr Trainer Stefan Falter hat frühzeitig davor gewarnt, dass es eine Abwärtsbewegung geben könnte. Ist das bei der Mannschaft nicht angekommen? Wurde das nicht vernünftig kommuniziert? Hat sich nichts geändert?

Cesar: Und war allen bewusst, dass es bis zum Ende knapp wird. Wir können ja auch die Tabelle lesen. Aber es hilft ja nicht, es nur auszusprechen, es müssen Taten folgen. Wir hätten früher dagegen ankämpfen müssen. Es tröpfelt vor sich hin, und plötzlich ist die Situation wirklich da. Aber es bringt nichts zurückzublicken. Meine Sicht geht nur nach vorne, es zählt nur das nächste Spiel.

Sie hätten ja auch mal auf den Tisch hauen können, um die Mannschaft aufzurütteln ...

Cesar: Ich versuche alles, um der Mannschaft zu helfen. Aber jeder ist sich bewusst, dass die Performance gerade nicht stimmt. Niemand will diese Leistung von uns sehen. Vor allem wir selbst nicht. Wir müssen uns gegenseitig helfen, kommunizieren und Vertrauen schenken.

Ihr Trainer hat die berühmte Charakterfrage gestellt. War das passend?

Cesar: Wir Spielerinnen haben jedenfalls beschlossen, uns auf dem Feld mehr Zeit zu lassen, wenn es gerade nicht laufen sollte und wir merken, dass es uns aus den Händen gleitet. Wir wollen dann aktiv was ändern.

Oft zeigte sich in den Spielen Ihrer Mannschaft im letzten Drittel des Satzes ein merklicher Knick. Vorsprünge wurden verspielt oder das gegnerische Team machte vier, fünf Punkte in Folge, oft auch immer dieselben Punkte. Führt dann kein Weg mehr heraus aus dem Graben?

Cesar: Wir haben festgestellt, dass wir selbst so unsicher waren, dass wir darauf gewartet haben, dass der Gegner den ersten Fehler macht. Wir dürfen nicht immer wieder denselben Fehler hintereinander machen. Das frustriert auch. In einem Fehlersport wie Volleyball ist es auch wichtig, mit den eigenen Fehlern umzugehen. Klingt komisch, aber es wäre schon hilfreich, dann andere Fehler zu machen, einfach, damit der Gegner einen nicht mehr so gut lesen kann. Dann hat man auch nicht mehr das Gefühl, überrannt zu werden. Man muss auch mal ein bisschen zocken, um die Verkrampfung zu lösen.

Sie haben ja bereits einen Vertrag für die kommende Saison. Welche Auswirkungen hätte das Verpassen der Playoffs?

Cesar: Darüber will ich vor dem Spiel nicht grübeln. Ich werde mir dann am Sonntag Gedanken machen – wenn wir die Playoffs geschafft haben.

Sie haben sechs Mal die MVP-Medaille bekommen, die meisten im Team. Leider fünf Mal davon die in Silber für das Verliererteam. Libera werden ja häufig als letztes Bollwerk ausgezeichnet, wenn es für das Team nicht gut gelaufen ist.

Cesar: Ich finde die Silbermedaille ohnehin überbewertet und frage mich, wer die überhaupt haben möchte. Ich hätte lieber die Punkte als die Medaille.

Nach dem letzten Spiel haben Sie die Medaille enttäuscht in die Ecke gepfeffert.

Cesar: Stimmt, aber da war ich auch emotionsgeladen. Das ist ja doch nur ein Trostpreis für den Verlierer.

Was für ein Spiel sehen wir am Samstag?