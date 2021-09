Powervolleys Düren testen gegen Frankfurt : Benefiz-Volleyballspiel für die Flutopfer

Über ein Jahr lang ein ungewohntes Bild: Am Mittwoch sind bei einem Volleyballspiel in der Arena Kreis Düren erstmals wieder Zuschauer zugelassen. Foto: ZVA/Guido Jansen

Düren Der Volleyball-Bundesligist SWD Powervolleys Düren tritt am Mittwoch zu einem Benefizspiel zu Gunsten der Flutopfer an. Alle Einnahmen gehen an ‚Menschen helfen Menschen’.