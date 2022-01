Glückwünsche kommen zu früh : Das (kurze) Karriereende des Tom Brady

Tampa Tom Brady, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers und einer der besten Footballspieler aller Zeiten, hat seine beeindruckende Karriere nach 22 Jahren beendet. Oder doch nicht? Wie es zu einem der wohl skurrilsten Sport-Momente kommen konnte.

Gehabt? So einfach ist es dann doch nicht. Denn schnell bröckelte die Geschichte rund um das verdiente Karriereende des Tom Brady. Sein Team, sein Trainer, nicht mal sein Agent wussten Bescheid. Keiner konnte oder wollte die Medienberichte bestätigen. Seine Firma TB12 löschte unterdessen einen Tweet, in dem sie Brady zu seinem Karriereende gratulierten. Und mitten in die Glückwünsche, in die Videos seiner größten Errungenschaften, mitten in die extra aufgezeichneten Podcasts und Talks zum Thema, dann die Nachricht, etwas weniger als zwei Stunden nach dem Tweet von Adam Schefter: „Tom Brady called the Bucs late this afternoon to inform them he's not even close to making a decision about retirement.“ Tom Brady habe sein Team, die Buccaneers, angerufen und klargestellt, er habe noch nicht mal annähernd eine Entscheidung getroffen, ob er seine Karriere beendet. Sein Vater, Brady Senior, legte wenig später nach: „This story is total conjecture. Tommy has not made a final decision one way or the other and anybody else that says that he has is absolutely wrong.“ Die Geschichte basiere auf Vermutungen und sein Sohn sei sich weder sicher, ob er den Football an den Nagel hängt, noch ob er eine weitere Saison in der NFL spielt.