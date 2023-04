Fußball-Regionalliga : „Wir nehmen den Punkt gerne mit“

Konzentriert: Die Dürener Hamza Salman (von rechts), Adam Matuschyk und Adis Omerbasic hier im Hinspiel gegen Düsseldorfs Benjamin Böckle. Foto: foto2press / Manfred Heyne/Manfred Heyne

Düsseldorf Auch im schweren Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf II bleibt Fußball-Regionalligist 1. FC Düren mit 0:0 ungeschlagen. Boris Schommers: „Ein leistungsgerechtes Unentschieden.“

Den „ersten von sechs Matchbällen“, so Boris Schimmers, hat der 1. FC Düren nur teilweise versenkt, doch bis auf einen Punkt ist der Aufsteiger an die magische 40-Punkte-Marke in der Fußball-Regionalliga herangekommen. In einem umkämpften, aber nicht hochklassigen Spiel kamen die Gäste im Paul-Janes-Stadion gegen Tabellennachbar Fortuna Düsseldorf II nicht über ein 0:0 hinaus. Und stecken auch nach zuletzt drei Siegen und nun einem Remis weiterhin auf Platz elf, aber wohl aller Abstiegssorgen ledig, fest.

„Für mich ist das nach 90 Minuten ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem ich gut leben kann“, zog der FCD-Coach Bilanz. „Wir nehmen den Punkt gerne mit, da wir damit Düsseldorf auf Distanz gehalten haben.“ Schommers hatte umstellen müssen, da Sechser Meik Kühnel gelbgesperrt fehlte, und eine „Überraschung“ angekündigt: Die fand sich auf dem Platz in Person von Anas Bakhat an der Seite von Dennis Brock wieder – der Dürener Winterzugang feierte damit seine Startelf-Premiere. Somit blieb Adam Matuschyk auf seiner neuen Position in der Dreierkette neben Kapitän Mario Weber. Ansonsten vertraute Schommers der Startelf, die eine Woche zuvor verdient Fortuna Köln 3:1 geschlagen hatte.

Doch auf dem Platz drängten zuerst die Gastgeber, während die Dürener aus einer gut gestaffelten Defensive heraus auf Konter lauerten. Erster Angriff, erste Ecke (2.) für die Gastgeber, die aber nichts einbrachte. Eine Minute später die erste Chance für Düren, herausgespielt von Christian Clemens (3.), dessen Schuss auf den rechts mitgelaufenen Kevin Goden aber zu ungenau war. Auf der Gegenseite versuchte es Opoku Ampomah (5.) mit einem Distanzschuss, der von Adam Matuschyk abgefälscht über die Latte ging.

Die Düsseldorfer drängten gegen die tief stehenden Dürener, die in den ersten 20 Minuten noch nicht ganz ins Spiel gefunden hatten. Aber die Gastgeber taten sich schwer, einen Weg durch die gut stehende Abwehr der Gäste zu finden. In der Anfangsphase hatten die Fortuna-Zweite mehr Spielanteile und Ballbesitz, doch Düren gelangen Nadelstiche: Marc Brasnic (20.) setzte sich durch, legte auf Adis Omerbasic ab, dessen Schuss noch abgeblockt wurde. Nur knapp kam Ephraim Kalonji (26.) auf der Gegenseite nach einem Zuspiel von Nicols Hirschberger nicht an den Ball – die erste richtig gute Chance im Spiel. Die nächste hatte Clemens (27.) nach Vorarbeit von Goden auf der Fußspitze, doch er schoss knapp vorbei. Und nach einem schlechten Abstoß von FCD-Keeper Patrick Bade kam der Ball über Kalonji zu Ampomah, der ihn ins Außennetz setzte.

Die Gäste waren nun deutlich besser in der Partie, wenn auch Düsseldorf, das unermüdlich anlief, noch immer ein wenig mehr vom Spiel hat. Doch kurz vor der Pause erkämpften sich die Gäste eine Doppelchance. Brasnic (41.) setzte sich gleich gegen mehrere Düsseldorfer durch, doch Clemens kam zentral nicht ganz an seine Hereingabe heran, und im Nachschuss setzte Markus Wipperfürth den Ball knapp über die Latte.

Gute Umschaltmomente

„Düsseldorf war die ersten 20, 25 Minuten präsenter, hatte mehr Ballbesitz und einige Chancen mehr, wenn auch keine zwingenden, war insgesamt besser im Spiel. Aber wir hatten auch einige guten Umschaltmomente“, unterstrich auch Schommers und wies auf die beiden Chancen von Clemens hin. „Nach der Pause war die Partie eigentlich ausgeglichen, auch wenn Düsseldorf in den ersten Minuten über Außen gefährlich war. Aber das haben wir gut wegverteidigt.“

Kaum wieder auf dem Platz drängten die von Nicolas Michaty trainierten Gastgeber auf einen Treffer und setzten die Gäste wie zu Beginn unter Druck. Diesmal gelang es den Dürenern jedoch schneller, die Partie ausgeglichen zu gestalten, auch weil sie zwar in der Defensive weiterhin gut standen, offensiv aber besser in die Partie fanden. Und so in der 56. Spielminute auch die erste Ecke herausholten: Omerbasic hatte sich rechts durchgesetzt, wurde aber noch abgedrängt. Brasnic schoss die Ecke gut rein, doch Düsseldorfs Adam Bodzek klärte knapp vor den einschussbereiten Dürenern.

Mit einem Doppelwechsel belebte Schommers das Offensivspiel. Für den angeschlagenen Omerbasic, der in Hälfte eins einen Tritt gegen das Sprunggelenk bekommen hatte und leicht humpelnd nach der Pause auf den Platz zurückgekehrt war, und Brasnic kamen Hamza Salman und Finn Stromberg (57.). Und beide meldeten sich gleich gut im Spiel an: Salman (60.) mit einem Schuss ins Außennetz, Stromberg (65.) mit einem Solo-Lauf, den Tim Corsten aber stoppte. Und gemeinsam nach einer Ecke von Salman, die Stromberg (67.) per Kopf verlängerte – doch Düsseldorfs Keeper Leon Klußmann kam noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Auch die beiden folgenden Ecken, die Salman diesmal flach schoss, brachten nichts ein.

In der Schlussviertelstunde verflachte die Partie ein wenig, die Luft war raus, den Düsseldorfern war der körperliche Einsatz anzumerken. Augenscheinlich waren beide Teams mit einem Remis zufrieden. Die Zähne zusammenbeißen, musste auch Bakhat, da Schommers statt seiner zuerst den angeschlagenen Goden (muskuläre Probleme) gegen Elias Egouli (62.) und später den angeschlagenen Matuschyk gegen Petar Lela (78.) auswechseln musste. Viel passierte in den letzten zehn Minuten nicht mehr, und so pfiff Schiedsrichter Gansloweit pünktlich ab.

„Zwischen der 55 und 75 Minute hatten wir unsere beste Phase, sind einige Mal gut vor das Düsseldorfer Tor gekommen, wie beim Kopfball von Stromberg“, so Schommers. „Danach hatten wir leider die verletzungsbedingten Wechsel, die so nicht eingeplant waren. Ich wollte eigentlich anders wechseln.“ Dadurch musste Bakhat, der die ersten Spielen 2023 verletzt verpasst hatte, bei seiner Startelf-Premiere durchspielen. „Das war eigentlich nicht so vorgesehen, da wir bei seinem Aufbau auf eine gute Belastungssteuerung achten. Doch da ich auch noch Adam rausnehmen musste, musste Anas durchhalten. Mit seinem Auftritt bin ich zufrieden, auch wenn man gesehen hat, dass natürlich die Bindung zur Mannschaft noch nicht ganz so gut ist.“