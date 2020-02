Kostenpflichtiger Inhalt: Pokalfinale : „Wir müssen Sonntag ein wenig zaubern“

Die rote Wand: Die Unterstützung der Dürener Fans 2010 gegen Haching war grandios. Foto: Steindl

Düren Zum siebten Mal greifen Dürens Volleyballer nach dem DVV-Pokal. Am Sonntag steht in Mannheim das Endspiel gegen den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys an. Außenangreifer Björn Andrae spricht im Interview über die Chancen der Powervolleys auf den ersten Triumph.