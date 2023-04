Fußball-Regionalliga : Wenn ein Spiel zur Provinzposse wird

Mittags noch voller Hoffnung: Stolz präsentieren FCD-Schatzmeister Achim Schiffer (von links) und FCD-Vizepräsident Mario Kuckertz den pünktlich fertiggestellten Gästebereich. Foto: Manfred Heyne

Düren Obwohl der neu terrassierte Gästebereich auf der Westkampfbahn pünktlich fertiggestellt wurde, wird das Spiel des 1. FC Düren gegen Preußen Münster abgesagt.

Abgesagt oder nicht abgesagt, das ist hier die Frage: So wollte man am Freitag frei nach Shakespeare fragen. Mittags noch voller Hoffnung im neu terrassierten und fertiggestellten Gästebereich stehend, mussten die Verantwortlichen des 1. FC Düren dreieinhalb Stunden später dann doch das Highlightspiel in der Fußball-Regionalliga zwischen Gastgeber FCD und Spitzenreiter Preußen Münster auf der Westkampfbahn ganz offiziell absagen.

„Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, hatte sich FCD-Schatzmeister Achim Schiffer um 12.30 Uhr noch gefreut und mit berechtigtem Stolz auf den verbesserten Gästebereich verwiesen. Der Rasen ist verschwunden, mit Splitt verfüllte Trittstufen hätten den 800 erwarteten Gästefans am Samstag einen guten Untergrund geboten. Auch Stefan Thomaßen, für das Spiel verantwortlicher Polizeiführer und Abteilungsleiter der Polizei für den Kreis Düren, sowie seine Kollegin, Hauptkommissarin Kerstin Geuenich, hatten bei einer erneuten Begehung nichts mehr am fertiggestellten Gästebereich auszusetzen. Überall strahlende Gesichter, auch bei Bauleiter Max Horst, dem mit der Fertigstellung eine Punktlandung gelang.

Es war also alles angerichtet, doch der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) spielte nicht mit. „Der Verband lehnt eine Verlegung des Spiels von Beeck auf die Westkampfbahn ab“, musste Schiffer später als finale Entscheidung verkünden. Zwischendurch hatte der Club schon über die Sozialen Netzwerke zwei Mal die Spielabsage verkündet, diese jedoch auch zwei Mal zurückgezogen, da der WDFV die Partie seinerseits bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesagt hatte. Erst gegen 16 Uhr erfolgte die offizielle Absetzung seitens des Verbands. Ob es ein Nachholspiel geben wird, ist offen, wahrscheinlich sogar eher fraglich. Vermutlich wird Preußen Münster, das ohnehin am Mittwoch noch in Kaan-Marienborn ein Nachholspiel vor der Brust hat, diese drei Zähler am grünen Tisch erhalten.

Dass der Gästebereich an der Westkampfbahn nicht den Bestimmungen, schon gar nicht den noch einmal verschärften Regionalliga-Auflagen für die Saison 2023/24 entspricht, wussten die FCD-Verantwortlichen. „Am 22. März hatten wir deshalb eine Begehung mit dem Verband, nach der klar war, dass unser Gästebereich ab einer gewissen Personenzahl die Bestimmungen nicht erfüllt“, fasste FCD-Vizepräsident Mario Kuckertz noch einmal die Vorgeschichte zusammen.

Am 1. April, nach dem 3:1-Sieg im Spiel gegen Fortuna Köln, machte FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn den Spatenstich für die Arbeiten am Gästebereich. Am Donnerstagnachmittag fehlte nur noch der Splitt auf der neu terrassierten Fläche, so dass sich die Abnahme des Bereichs durch die Sicherheitsbehörden bis nach der Verfüllung des Splitts am Freitagmorgen verschob. Dann gab es das uneingeschränkte Go.

Der WDFV hatte nach der Begehung im März die Partie ins Beecker Waldstadion verlegt, offizieller Ausweichplatz der Dürener, die hier Anfang Dezember auch schon gegen Alemannia Aachen gespielt hatten. Doch einerseits spielt der Spitzenreiter der Fußball-Mittelrheinliga am Freitagabend selbst gegen den BC Viktoria Glesch-Paffendorf, andererseits hieß es beim FCD: „In Düren oder gar nicht“, wie Kuckertz es formulierte. „Wir sind die ganze Zeit sowohl mit Beeck als auch mit dem Verband in Kontakt gewesen. Und der Verband hatte uns zugesagt, dass er das Spiel offiziell auf die Westkampfbahn zurückverlegen würde, wenn unser Gästebereich pünktlich fertig wäre.“ Was er wurde.

Noch einmal hatten die Dürener am Freitagmorgen alle Unterlagen eingereicht, aktuelle Bilder samt Freigabe der Sicherheitsbehörden vorgelegt – doch der Verband legte die Partie nicht auf die Westkampfbahn zurück. „Wir haben jetzt noch einen letzten Versuch gestartet“, sagte Schiffer um 14 Uhr, auch die letzte Hoffnung zerstob, es gab keine positive Antwort, die Verantwortlichen des Verbands lenkten nicht mehr ein. Und noch länger zu warten, war nicht möglich, denn auch die Polizei benötigte am frühen Nachmittag Planungssicherheit: „Ich muss wissen, ob ich die Hundertschaft brauche oder ob ich sie anderweitig freigeben kann“, bedauerte Thomaßen.

Unverständnis machte sich in Düren breit: „Wir haben die Forderungen erfüllt, hatten uns auf ein Highlightspiel gefreut“, so Kuckertz. „Im Vorverkauf waren 2000 Karten abgesetzt worden, wir hatten 2000 Würstchen und etliche Hektoliter Getränke geordert. Es war alles bestens vorbereitet.“ Aufgrund der kurzfristigen Absage bleibt man bei FCD auch auf Kosten – darunter für die Aufstockung der Sicherheitskräfte – sitzen. „Wir werden sicher darüber nachdenken, ob man vom Verband Schadenersatz fordern kann.“

Groß war die Enttäuschung auch bei Boris Schommers und seiner Mannschaft. „Das ist superschade, einfach unabhängig von irgendeiner Schuldzuweisung, völlig wertfrei. Einfach nur schade, dass wir nicht spielen können. Wir hatten uns alle sehr darauf gefreut“, bedauerte der FCD-Coach, der sein Team gerade zum Abschlusstraining zusammengerufen hatte, als die endgültige Absage feststand. „Ich bin sicher, das wäre ein tolles Regionalliga-Spiel vor einer tollen Kulisse geworden, auf das nicht nur wir, sondern auch Preußen Münster sich gefreut hat.“