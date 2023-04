Radsportevent in Südlimburg : Was sie zum Amstel Gold Race am Sonntag wissen müssen

Fotofinish beim letztjährigen Amstel Gold Race: Bis zum Schluss bleibt es zwischen Michal Kwiatkowski (r.) und Benoît Cosnefroy eng. Eine Reifenbreite Vorsprung bringt die Entscheidung. Foto: IMAGO/Belga/IMAGO/ERIC LALMAND

Aachen/Vaals Über 250 Kilometer und 33 Anstiege – das wichtigste Radrennen der Niederlande steht in den Startlöchern. Am Sonntag messen sich 150 Fahrer beim Amstel Gold Race.

Das bedeutendste Radrennen der Niederlande steht wieder an: Zahlreiche Radprofis messen sich am Wochenende beim Amstel Gold Race, das Bestandteil der UCI WorldTour ist. Mit dem Rennen werden die Ardennen-Klassiker eröffnet, die am 19. April mit der Flèche Wallonne fortgesetzt werden und am 23. April mit Liège–Bastogne–Liège enden. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Wann findet das Rennen statt?

Das Amstel Gold Race findet an diesem Sonntag, 16. April, statt. Die Frauen starten um 10.10 Uhr am Vrijthof in Maastricht, die Männer um 10.45 Uhr. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 37 Kilometer pro Stunde sollten die ersten Fahrerinnen um 14.30 ins Ziel kommen. Um etwa 17 Uhr dürften dann auch die ersten Männer – bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde – eintreffen. Ein Tag vor dem Profirennen findet außerdem das „Jedermannrennen“ statt. Radsportfans können dann die berühmten Streckenabschnitte selbst befahren.

Wie verläuft die Strecke?

Die 57. Ausgabe beginnt in Maastricht und endet in Berg en Terblijt bei Valkenburg. Gefahren werden beim Männerrennen insgesamt 253,6 Kilometer mit 33 Anstiegen und beim Frauenrennen 155,8 Kilometer mit 21 Anstiegen. Die zwei Strecken führen unter anderem durch folgende Städte: Maastricht, Sittard, Geleen, Vaals, Gulpen und Valkenburg.

Wie viele Profis nehmen am Rennen teil?

Am Rennen nehmen 24 Teams bei den Frauen und 25 bei den Männern mit jeweils sechs Fahrern – also insgesamt 144 Frauen und 150 Männer – teil. Von den USA und Australien über Israel bis hin zu Großbritannien sind sämtliche internationalen Radprofis am Sonntag vertreten. Bei den Hobbyfahrern sind rund 15.000 angemeldet.

Was ist in diesem Jahr anders?

Die Strecke ist bei den Frauen um 30 Kilometer auf eine Gesamtlänge von 156 Kilometer verlängert worden. Doch das Rennen wird für die Frauen nicht nur länger, sondern auch schwieriger: Statt 18 gibt es jetzt 21 Anstiege. Durch den neuen Streckenverlauf muss zudem sichergestellt werden, dass die beiden Rennen getrennt verlaufen können. Deshalb starten in diesem Jahr erstmals die Frauen früher als die Männer. Leichte Änderungen wurden aber auch an der Männerstrecke, mit einer Extraschleife Richtung Sittard-Geleen, vorgenommen. Außerdem fällt die erste Passage des Cauberg dieses Jahr aus.

Wer hat das Rennen im vergangenen Jahr gewonnen?

2022 gab es ein Fotofinish. Nach 254,1 Kilometern ließ sich Benoît Cosnefroy in Valkenburg zunächst als Sieger feiern. Doch ein Fotobeweis zeigte dann einen anderen Sieger des Sprints: Michal Kwiatkowski. Der Pole gewann mit einer Reifenbreite Vorsprung auf den Franzosen. Dritter wurde der Belgier Tiesj Benoot. Auch bei den Frauen gab es einen engen Schlusssprint. Als Erste kam die Italienerin Marta Cavalli ins Ziel. Keine vier Sekunden später folgten die Zweitplatzierte Demi Vollering aus den Niederlanden und die deutsche Liane Lippert.

Wer zählt zu den Favoriten?

Zu den Favoriten zählt vor allem Tadej Pogacar, der die Tour de France 2020 und 2021 gewann und vor zwei Wochen bei der Flandern-Rundfahrt triumphierte. Auch Thomas Pidcock wird beim Amstel Gold Race weit vorne gesehen. Der Olympiasieger im MTB-Cross Country und erste britische Weltmeister im Cyclocross hat sich bestens auf die Straßen-Frühjahrsklassiker vorbereitet. Dafür hat der 23-Jährige sogar auf die Verteidigung seines Cross-Weltmeistertitels verzichtet.

Neben dem Dänen Søren Kragh Andersen, zählt auch der Kolumbianer Sergio Andres Higuita Garcia zu den Favoriten. Und nicht zu vergessen: der letztjährige Sieger des Amstel Gold Race, Michal Kwiatkowski. Julian Alaphilippe, zweimaliger Straßenradweltmeister, hat seine Teilnahme hingegen abgesagt. Der 30-Jährige hat noch mit einer Knieverletzung zu kämpfen.

Bei den Frauen geht die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Annemiek van Vleuten ins Rennen. Viel Potenzial bringen auch die zwei Italienerinnen Elisa Longo Borghini und Silvia Persico mit. Erstere belegte bei den Straßenweltmeisterschaften mit der italienischen Mannschaft den dritten Platz und gewann 2022 die zweite Austragung von Paris–Roubaix. Persico schaffte vergangenes Jahr ihren internationalen Durchbruch, unter anderem gewann sie bei den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille im Straßenrennen. Nicht zu unterschätzen sind außerdem die Siegerinnen aus dem vergangenen Jahr: die Erstplatzierte Marta Cavalli und die Zweite Demi Vollering.

Wo wird das Rennen im Fernsehen übertragen?

Das Amstel Gold Race ist im Fernsehen live auf Eurosport 1 zu sehen und in Deutschland frei empfangbar. Übertragen wird das Frauenrennen von 13 bis 14.45 Uhr und das der Männer, von 14.45 bis 17.15 Uhr. Zudem gibt es bei Discovery+ und GCN+ – beide kostenpflichtig – einen Livestream.

Wo kann man sich das Rennen am besten vor Ort anschauen?

Zu empfehlen ist einerseits der Gulperberg, da die Fahrer gleich viermal dort vorbeimüssen und natürlich der Berg en Terblijt bei Valkenburg, wo sich das Ziel befindet. Ebenso lohnt es sich, sich das Rennen vom Dreiländereck aus anzuschauen. Die Etappe ist nicht nur nah an Aachen, sondern beinhaltet den höchsten Anstieg der gesamten Strecke. Dort könnte sich somit einiges entscheiden.

Wer sich das Amstel Gold Race anschauen möchte, ist am Gulperberg gut aufgehoben. Hier passieren die Fahrer insgesamt viermal. Foto: MHA/Stephan Kreutz

Ist am Wochenende mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen?

Während der Überfahrten werden die betroffenen Straßen kurzzeitig gesperrt. Je nach Rennverlauf wird die Straße zwischen zehn und 20 Minuten pro Überfahrt gesperrt. Verkehrsleiter und Polizisten werden am Sonntag aktiv sein, um den Verkehr zu unterbrechen und entsprechend umzuleiten. Am großen Renntag gilt auf der Strecke zudem ein Halte- und Parkverbot. Die Anwohner der teilnehmenden Orte wurden zudem aufgerufen, das Auto möglichst nicht auf der Straße zu parken. Es wird empfohlen, die Strecke weiträumig zu umfahren.