Fußball-Regionalliga : Was hat der Trainer in der Pause nur gesagt?

Auf dem Weg zum Ausgleich: Adis Omerbasic hat „den richtigen Riecher“ und erzielt das 1:1 nach Vorlage von Meik Kühnel. Foto: Manfred Heyne Foto: Manfred Heyne

Düren Was hat der Trainer nur in der Halbzeitpause gesagt? Wie zuvor kam die Mannschaft auf den Platz und war doch wie verwandelt, fast im Minutentakt gab es Chancen, und Fortuna Köln kam in den ersten zehn Minuten kaum über die Mittellinie hinaus.

Hatte man in der Anfangsphase nach dem Führungstor noch befürchtet, dass der 1. FC Düren gegen die spielstarken Gäste unter die Räder kommen könnte, blieben den 720 Zuschauern in Hälfte zwei wenig Zweifel, wer an diesem regnerischen Nachmittag als Sieger vom Platz gehen würde. Mit 3:2 (1:1) besiegten die Dürener die Kölner, denen sie im Hinspiel noch 1:3 unterlegen waren, und robbten sich mit nun 38 Punkten weiter ans Mittelfeld heran, auch wenn sie erst mal weiter auf Platz elf stehen.

Die erste Chance des Spiels hatten die Gastgeber, doch Markus Wipperfürth (5.) wurde noch von Jan-Luca Rumpf gestoppt. Der Beginn war eher verhalten, doch schnell nahmen die Gäste zunehmend das Heft in die Hand. Ein Schuss von Dustin Wilms über Stipe Batarilo auf Lars Lokotsch (7.) wurde noch abgefälscht, allerdings hob der Schiedsrichterassistent auch noch die Fahne. Auch nach einem Freistoß von Maik Kegel, den Dürens Keeper Patrick Bade mit einem starken Reflex abwehrte, ging der Nachschuss von Rumpf (13.) aus dem Abseits an die Latte. Schön herausgespielt nach einem Doppelpass gingen die Kölner durch Jan Wellers (17.), der Bade mit einem Schuss in die rechte Ecke keine Chance ließ, in Führung.

Info Spatenstich am Gästebereich Nach dem Spiel machte FCDD-Vorsitzender Wolfgang Spelthahn symbolisch den ersten Spatenstich für die Umgestaltung des Gästebereichs. Der muss nach den Vorschriften für die nächste Regionalliga-Saison terrassiert und befestigt sein. „Wir fangen sofort mit den Arbeiten an und werden bis zum 15. April fertig sein. Und das Spiel gegen Spitzenreiter Preußen Münster wird an diesem Tag auf der Westkampfbahn stattfinden“, versprach Spelthahn unter dem Jubel der Dürener Fans.

Und Köln wollte schnell nachlegen, doch die Dürener Abwehr ließ sich nicht so leicht aushebeln, so dass der Gast zunehmend mit hohen, weiten Bällen versuchte, hinter die Kette zu kommen. Kapitän Sascha Marquet mit einem Freistoß und nach einem Einwurf sowie Rumpf nach einem Freistoß von Kegel waren gefährlich. Doch dann setzt sich Wipperfürth energisch über links durch, spielt auf Meik Kühnel, der kurz vor der Grundlinie den Ball auf den rechts mitgelaufenen Adis Omerbasic zurücklegte, und der ließ Fortuna-Keeper André Weis mit seinem Schuss keine Chance. „Ich hatte den richtigen Riecher in der Szene, daher bin ich gleich in den Sechzehner eingelaufen, als Meik schoss“, freute sich der 28-Jährige.

Die Dürener witterten Morgenluft, das Spiel wurde nun wieder deutlich verteilter – mit einer Top-Chance für die Gastgeber kurz vor dem Pausenpfiff: Adam Matuschyk hatte den Ball erobert, passte auf Kühnel, der den Blick für den schnellen Kevin Goden hatte, der freistehend aber knapp übers Tor schoss.

Es ging in die Kabine, und dort fand Coach Boris Schommers augenscheinlich die perfekten Worte für diesen Nachmittag: „Ich habe eigentlich nur gesagt, dass wir in der zweiten Hälfte so weitermachen und noch eine Schippe drauflegen sollten, weil wir ja noch ein großes Ziel vor Augen haben. Und dass die Mannschaft eine Grelligkeit an den Tag legen muss“, verriet der FCD-Coach. Er hatte den richtigen Knopf gefunden: Seine Mannschaft kehrte in unveränderter Formation, aber bildlich gesprochen mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Platz zurück – und erkämpfte sich in der Anfangsphase Chancen im Minutentakt, während die Gäste zuerst nicht mehr über die Mittellinie hinauskamen: Die Kölner Abwehr war mit dem Kopf noch nicht auf dem Platz, da versuchte Goden Keeper Weis bei einem Abschlag den Ball fast aus der Hand zu schießen – das ging knapp daneben.

Nach einer Balleroberung von David Winke (47.) bekam Kühnel nicht genug Druck auf den Ball, und nach einer Ecke von Kühnel landet der Kopfball von Marc Brasnic nur im Außennetz. Nur eine Minute später setzte sich Brasnic zuerst mit einem Solo durch, schoss aber den Keeper an und setzte kurz darauf mit einem Drehschuss von der Grenze des Sechzehners den Ball an die Latte. Und auch Christian Clemens (55.) scheiterte nach einer Hereingabe von Brasnic.

Entlastung nach vorne fanden die Kölner in dieser Phase selten, wie nach einem Freistoß, den Marquet knapp vorbeisetzte (56.). Düren drängte auf dem tiefen, schwer bespielbaren Boden, der von den nächtlichen Regenfällen sehr nass war, ununterbrochen. Kühnel konnte nur regelwidrig gebremst werden, und so trat Brasnic, der schon im Hinspiel einen Foulelfmeter verwandelt hatte, an und verlud Weiß cool (67.) – 2:1. Nachdem ein Foul an Goden knapp außerhalb des Strafraums gewesen sein soll, blieb der folgende Freistoß von Brasnic zuerst noch ohne Folgen, jedoch säbelte ein Kölner Dennis Brock um – und der Unparteiische zeigte erneut auf den Punkt. Und wieder verlud Brasnic (77.) selbstbewusst den Kölner Keeper – 3:1.

Spatenstich: Nach dem Spiel mache FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn (mit Spaten rechts) symbolisch den ersten Spatenstich für den Umbau des Gästebereichs. Foto: Manfred Heyne Foto: Manfred Heyne

Hier würde nichts mehr anbrennen, das spürten die 720 Zuschauer auf der Westkampfbahn. Die Kölner agierten zu ideenlos, versuchten mit langen Bällen, doch noch das Ergebnis zu verschönern, doch die Top-Chance auf das 4:1 hatte erneut Goden (87.), der an Weis scheiterte. Die Schlussphase wurde zunehmend vogelwild, Köln versuchte verzweifelt alles, Düren hielt energisch gegen. Und dann war es doch passiert: Köln Kapitän Marquet (89.) köpfte nach einer Flanke von Jean Marie Bertrand Nadjombe zum 3:2 ein. Vier Minuten Hektik folgten – dann erlöste der Schiedsrichter die jubelnden Dürener.

„Köln kann froh sein, dass man nicht mit fünf, sechs Toren verloren hat“, sagte Omerbasic übermütig, aber zu Recht. „Das war ein absolut verdienter Sieg, den wir als Mannschaft eingefahren habe. Wir hätten nur den Sack früher zumachen müssen.“ Ohne jeden Zweifel war Brasnic zum Elfmeterpunkt gegangen. „Einen Strafstoß habe ich diese Saison zwar vergeben, aber ich wusste, dass ich den reinmache“, strahlte der zweifache Torschütze. „Aber es war ein harter Kampf bei diesen wirklich schlechten Platzverhältnissen. Wir sind besser damit zurechtgekommen, die spielerisch starken Kölner haben sich schwergetan. Und es war sehr anstrengend hier heute zu spielen.“

Dass man auf so einem Platz „hellwach sein muss und jeden Zweikampf maximal führen muss“, unterstrich auch Markus von Ahlen. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir immer unsere maximale Leistung auf den Platz bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Heute haben wir das maximale Limit nicht erreicht“, so der Fortuna-Coach.