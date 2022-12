Coach köpft zum Ausgleich ein : Warum sich Rotts Trainer selbst eingewechselt hat

Rott Frederique Casper, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Rott, hat sich am vergangenen Wochenende im Derby gegen Eintracht Verlautenheide selbst eingewechselt und prompt per Kopf noch den Ausgleich zum 6:6 markiert.

Diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Rotts Trainer Frederique Casper hat sich am vergangenen Wochenende beim Spielstand von 5:6 aus Sicht seines SV gegen Eintracht Verlautenheide selbst eingewechselt und in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für den Landesligisten erzielt. Wir haben mit dem 33-Jährigen über die Gründe für seine Einwechslung und seine künftige Rolle im Verein gesprochen.

Herr Casper, warum haben Sie sich in der 87. Minute selbst eingewechselt?

… Und diesmal haben Sie sogar noch den Ausgleich per Kopf erzielt.

Werden Sie den Trainerjob nun an den Nagel hängen und künftig wieder ausschließlich als Spieler auflaufen?

Casper: Ich bin mit der Position, die ich momentan im Verein ausfülle, sehr zufrieden. Ich liebe den SV Rott über alles. Wenn also noch einmal Not am Mann sein sollte, dann streife ich das Trikot wieder über – auch wenn es ein bisschen spannt (lacht).