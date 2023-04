Viertelfinale der Frauen : Alemannia im FVM-Pokal: „Köln ist Favorit, aber wir sind auch nicht schlecht“

Steuert bisher neun der 44 Saisontreffer bei: Lynn Eisenbach ist nach Sarah Giebels (16) die zweitbeste Torschützin der Alemannia-Frauen in der Liga. Foto: Jerome Gras

Aachen Die Mittelrheinliga-Fußballerinnen von Alemannia Aachen erwarten am Mittwochabend im Viertelfinale des FVM-Pokals Regionalligist Vorwärts Spoho Köln.

Es läuft bei den Frauen von Alemannia Aachen. In diesem Jahr beziehungsweise sogar in der gesamten bisherigen Saison haben die Mittelrheinliga-Fußballerinnen vom Tivoli noch kein Spiel verloren – und das soll auch so bleiben, wenn sie am Mittwochabend, 19 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz im Leo-Vermeeren-Stadion, Hasselholzer Weg, im Viertelfinale des FVM-Pokals auf Vorwärts Spoho Köln treffen.

In der vergangenen Saison waren die Aachenerinnen als Tabellenzwölfte aus der Regionalliga abgestiegen, die Kölnerinnen hatten sich auf Platz elf noch gerettet. Aktuell steht der Gast in der Regionalliga auf Rang zehn, ebenfalls nur drei Zähler über einem Abstiegsplatz, während die Alemannia-Frauen in der Mittelrheinliga mit einer beeindruckenden Statistik aufwarten: Anfang Dezember hatte das Team von Gökhan Demirci die Tabellenspitze von Allner-Bödingen übernommen. Seither liefern sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktgleichen Verfolger. Und das – mit 34 Punkten nach zehn Siegen und nur vier Remis – dank eines tollen Torverhältnisses von 44:7.

„Es läuft bisher ganz gut“, ist Demirci durchaus zufrieden. Seit dem Sommer zeichnet der 53-Jährige, der ein paar Spielzeiten zuvor schon Co-Trainer unter Dietmar Bozek war, für die Alemannia-Erste verantwortlich, die seither den Erfolg wiedergefunden hat. In der Saison zuvor hatte Demirci die Alemannia-Zweite in der Mittelrheinliga zwar faktisch zum Klassenerhalt geführt, jedoch musste die Reserve der Aachenerinnen nach dem Abstieg der ersten Mannschaft zwangsweise in die Landesliga runter.

Natürlich schiebt Demirci den Kölner Gästen als Regionalligist die Favoritenrolle zu: „Köln hat eine starke Mannschaft und steht in der Tabelle, meiner Meinung nach, viel zu schlecht da“, sagt der Coach und schiebt grinsend nach: „Wir sind aber auch nicht schlecht, und wir wollen im Pokal weiterkommen.“ Allerdings hat Demirci deutliche Personalsorgen. Zu einer ganzen Anzahl erkrankter und verletzter Spielerinnen gesellen sich nun noch Urlauberinnen dazu. „Es wird knapp, aber ich denke, wir bekommen noch ein schlagkräftiges Team mit Akteurinnen aus der ersten Mannschaft zusammen.“