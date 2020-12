Amateurfußball : Trainingsstart in Belgien im Januar?

Trainingsstart in Belgien im Januar?

Aachen Der Amateurfußball ruht aufgrund der Corona-Pandemie. Nicht nur in unserer Region, sondern auch in Belgien und den Niederlanden. Im Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ist nicht absehbar, wann der Trainings- und Spielbetrieb im Senioren- und Juniorenbereich wieder aufgenommen wird.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt der Verband mit: „Während die Aussetzung des Spielbetriebs aufgrund der behördlichen Verfügungslage unumgänglich war, sind bei der Wiederaufnahme sowie der Frage, wie die Saison abgeschlossen werden kann, eine Vielzahl von Variablen zu beachten. Für den Spielbetrieb im FVM wird maßgebend sein, welche Ergebnisse das Treffen von Bund und Ländern am 4. Januar 2021 für den Sport bringen wird.“

Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen und der daraus resultierenden Maßnahmen scheint ein Restart Ende Januar oder Anfang Februar unwahrscheinlich zu sein. Dass die Saison komplett zu Ende gespielt wird, ist momentan nur schwer vorstellbar. Der Bremer Fußball-Verband hat jetzt entschieden, dass in dieser Saison nur die Hinrunde beendet werden soll , um so den Termindruck zu reduzieren. Auch die Staffelleiter im FVM haben Handlungsspielraum : Sofern der bisherige Austragungsmodus mit Hin- und Rückspiel nicht zu einem regulären Ende führt, ist es ihnen möglich, diesen ebenfalls ohne Zustimmung der Vereine zu ändern. Sollten mindestens 50 Prozent der Spiele einer Gruppe über die Bühne gegangen sein, entscheidet der Tabellenstand unter Anwendung einer Quotientenregelung über Meister, Auf- und Absteiger.

Das Krisenkomitee des Belgischen Fußball-Verbandes hat ebenfalls einen vorläufigen Zeitplan veröffentlicht: Aufgrund der abnehmenden Zahl der Corona-Neuinfektionen soll die Amateurfußball-Saison am zweiten Februar-Wochenende fortgesetzt werden. Die Meisterschaft wird auf die Hälfte der Begegnungen reduziert, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Demnach würde jede Mannschaft nur einmal auf die anderen Teams in ihrer Liga treffen, um so Meister, Aufsteiger und Absteiger ermitteln zu können.