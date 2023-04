Personalplanungen beim 1. FC Düren : Trainer Boris Schommers äußert sich zur Personalie Brasnic

Hat einen bis 30. Juni 2025 gültigen Vertrag bei den Dürenern: Trainer Boris Schommers. Foto: Manfred Heyne

Düren Der Fußball-Regionalligist 1. FC Düren steht kurz vor dem Klassenerhalt. Im Hintergrund laufen die Planungen für die kommende Saison.

Nach dem 3:2-Erfolg gegen Fortuna Köln präsentierte sich der Trainer des 1. FC Düren in Geberlaune. Zwei freie Trainingstage spendierte Boris Schommers seinen Schützlingen. Die Mannschaft nutzte die Gunst der Stunde und feierte am Samstagabend gebührend in einem Kölner Club. „Nach so einer starken Leistung ist es mir leichtgefallen, den Jungs freizugeben. Hoffentlich hatten sie einen schönen Abend“, betont der Coach, der mit seinem Team nach den jüngsten Erfolgen kurz vor dem Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga steht.

Denn der FCD hat in diesem Jahr erst ein Spiel verloren (0:2 beim 1. FC Köln II). Zuletzt feierte der Aufsteiger drei Siege in Folge. „Durch die neun Punkte haben wir uns ein gutes Polster nach unten verschafft“, sagt der Trainer, dessen Handschrift nun immer deutlicher wird. Die Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein und erspielt sich auch gegen die Topteams der Liga dank eines klaren Plans zahlreiche Torchancen. „Wir sind sehr motiviert und wollen genau so weitermachen“, verspricht Schommers, der mit dem Club darüber hinaus souverän das Ticket für das Finale des Mittelrheinpokals gelöst hat.

Und auch abseits des Platzes läuft momentan viel in die richtige Richtung. Der Tabellenelfte hat fristgerecht seine Bewerbungsunterlagen für die kommende Regionalliga-Saison eingereicht. Die Umbaumaßnahmen an der Westkampfbahn sollen in den kommenden Wochen Fahrt aufnehmen, nachdem der symbolische Spatenstich im Gästebereich erfolgt ist.

32 Bewerbungen für die Regionalliga West

Insgesamt 32 Vereine haben inzwischen offiziell ihr Interesse beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) für die Regionalliga-Saison 2023/24 hinterlegt. „Zu den Bewerbern zählen neben Vereinen aus der 3. Liga und der Regionalliga West auch Clubs aus der Mittelrheinliga, der Oberliga Niederrhein und der Oberliga Westfalen“, teilt der Verband mit, der allerdings keine Angaben dazu macht, welche Clubs ihre Unterlagen abgegeben haben. Nach Informationen unserer Zeitung hat neben Düren und Alemannia Aachen auch der Mittelrheinliga-Tabellenführer FC Wegberg-Beeck mit seinem Waldstadion den Hut in den Ring geworfen. „Neben der sportlichen Qualifikation müssen die Vereine unter anderem die in den Richtlinien für das allgemeine Zulassungsverfahren einschließlich der technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen (Mindeststandards) genannten Voraussetzungen erfüllen“, betont der WDFV.

Vieles deutet darauf hin, dass die Zuschauer auch in der kommenden Saison Viertliga-Fußball auf der Westkampfbahn sehen werden. Welche Dürener Spieler sie dann begutachten dürfen, steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest. Fakt ist, dass nur wenige Akteure einen gültigen Vertrag über die laufende Saison hinaus besitzen. „Der Verein hat nur für eine Regionalliga-Saison geplant. Wir führen jetzt intensive Gespräche mit den Spielern und deren Beratern, mit denen wir gerne weiterarbeiten möchten. Die guten Leistungen wecken natürlich das Interesse von anderen Vereinen, so ist nun einmal das Geschäft“, verdeutlicht der ehemalige Bundesliga-Trainer, der Mitte November als Brunetto-Nachfolger einen Vertrag mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren an der Mariaweilerstraße unterschrieben hatte. „Wir haben vier anstrengende Monate hinter uns. Die Arbeit macht mir weiterhin viel Spaß und wir sind auf einem richtig guten Weg. Daher gibt es aktuell keinen Grund für mich, eine andere Aufgabe zu übernehmen“, unterstreicht Schommers, der sich zu einer möglichen Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt nicht äußern will.

Gespräche mit Marc Brasnic

Der 44-Jährige betont aber, dass er – sollte er denn weiterhin als FCD-Trainer im Einsatz sein – die Arbeit mit einem Großteil des aktuellen Kaders fortführen möchte. „Ich bin guter Dinge, dass wir mit vielen Spielern eine Einigung erzielen werden. Die Mannschaft hat einen guten Charakter, da wächst gerade etwas zusammen.“