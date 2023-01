Hallenfußball : Sparkassen-Hallencup feiert sein Comeback

Wer qualifiziert sich für die Endrunde in Aachen? Nach zweijähriger Corona-Zwangspause rollt ab Dienstag wieder der Ball beim Sparkassen-Hallencup. Foto: Andreas Steindl

Aachen/Düren/Heinsberg Der Sparkassen-Hallencup der Männer startet am Dienstag mit der Vorrunde in Erkelenz. Am Freitagabend greift Alemannia Aachen ins Geschehen ein, der 1. FC Düren bereits am Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Banden werden montiert, der Futsal mit Luft befüllt. Es ist angerichtet: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause startet der Sparkassen-Hallencup der Männer am Dienstagabend mit der ersten Vorrunde in Erkelenz. Und die Vorfreude ist auf allen Ebenen spürbar, denn das bestbesetzte Fußball-Hallenturnier der Region strahlt seit jeher einen ganz besonderen Glanz aus und lockt zahlreiche Zuschauer in die Spielstätten. Vor allem immer dann, wenn auch die Alemannia Aachen – so wie in diesem Jahr – an den Start geht.

Der Regionalligist aus Aachen wird bei der 37. Auflage allerdings erst am Freitagabend ins Geschehen eingreifen. Dann will sich das Team von Trainer Helge Hohl für die Endrunde qualifizieren, die am kommenden Samstag ab 14.30 Uhr in der Halle an der Aachener Neuköllner Straße angepfiffen wird. Da Ligakonkurrent und Titelverteidiger 1. FC Düren ebenfalls gemeldet hat, wiegt der Verzicht der beiden Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck und Borussia Freialdenhoven nicht ganz so schwer.

Vorrunde in Erkelenz

Am Dienstagabend startet der Hallencup mit der Vorrunde in der Karl-Fischer-Halle in Erkelenz. In der Gruppe A treffen zunächst Union Schafhausen und der SC Erkelenz aufeinander. Der Verlierer misst sich eine Stunde später mit dem SV Helpenstein, ehe um 19.45 Uhr das letzte Spiel dieser Gruppe angepfiffen wird.

Der Bezirksliga-Aufsteiger Erkelenz geht in die Vergleiche mit den beiden Landesligisten als klarer Außenseiter. „Wir freuen uns, dass wir nach so vielen Jahren mal wieder dabei sind“, sagt SC-Coach Christian Grün und ergänzt: „Wir haben eine harte Gruppe erwischt. Mal schauen, ob uns eine Überraschung gelingt.“ Dabei wird der 41-Jährige das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen, denn sein „Co“ Pascal Thora wird die Mannschaft bei den Hallenturnieren betreuen.

In der Gruppe B duellieren sich im Auftaktmatch (18.15 Uhr) zunächst Landesligist Germania Teveren und Bezirksligist Union Würm-Lindern. Um 19.15 Uhr folgt dann der erste Auftritt von Ay-Yildizspor Hückelhoven. Der A-Ligist will sich eine gute Ausgangsposition für das letzte Gruppenspiel an diesem Abend (20.15 Uhr) erarbeiten, denn die Qualifikation für die Endrunde ist der „Traum“ des Neulings, wie Sinan Igdemir unterstreicht. Dass der erfahrene Mittelfeldspieler selbst die Schuhe schnüren wird, ist eher unwahrscheinlich.

Sicher dabei sein wird aber der Ex-Alemanne und Ex-Beecker Sahin Dagistan. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz seines Sturmkollegen Joy-Slayd Mickels, der in der Saison 2017/18 insgesamt 25 Regionalliga-Spiele (8 Tore) für die Aachener bestritt. „Wir wollen die erste Runde erst einmal überstehen“, sagt Igdemir. Dass sich die Zuschauer auf viele Tore freuen dürfen, liegt auf der Hand, denn der 36-Jährige schiebt hinterher: „Unser Trainer sagt immer: ‚Angriff ist die beste Verteidigung‘. So werden wir es auch in der Halle angehen.“

Vorrunde in Düren

Einen Tag später messen sich die Teams aus dem Fußballkreis Düren in der Sporthalle an der Festhalle Birkesdorf. In der Gruppe C stehen sich zunächst Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler und Landesligist Sportfreunde Düren gegenüber (17.45 Uhr). Komplettiert wird das Dreierfeld durch den Bezirksligisten Grün-Weiß Welldorf-Güsten. „Einfach ein bisschen Spaß haben“ lautet das Motto der Viktoria, wie der Sportliche Leiter Peter Eschweiler unterstreicht. Erst am 14. Januar startet der abstiegsbedrohte Mittelrheinligist in die Vorbereitung auf die Rückrunde, für den Hallencup wurde vorab nicht extra trainiert. „Wir wollen schönen Fußball spielen“, sagt Eschweiler, dem urlaubsbedingt einige Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen.

In der Parallelgruppe D treffen im zweiten Spiel des Tages der Favorit 1. FC Düren und Bezirksligist Jugendsport Wenau aufeinander (18.15 Uhr). Der Underdog aus Wenau war zwischen Weihnachten und Neujahr beim Raiffeisen-Cup in Eschweiler im Einsatz und sicherte sich am Ende den zweiten Platz. Entsprechend selbstbewusst gehen die Jugendsportler die Aufgabe gegen den Regionalligisten an: „Ich gehe davon aus, dass die Dürener wie in den vergangenen Jahren mit einer halben zweiten Mannschaft antreten werden. Wir wollen ihnen Paroli bieten, in der Halle ist bekanntlich alles möglich“, betont Wenaus Trainer Dominic Bougé. Der Verlierer trifft im Anschluss (19.15 Uhr) auf den Bezirksligisten Rhenania Lohn, der wie Wenau ebenfalls zum ersten Mal beim Hallencup seine Visitenkarte abgeben wird.

Vorrunden in Aachen

Am Donnerstag steigen dann die ersten Teams aus dem Fußballkreis Aachen in das Turnier ein. In der Gruppe E ist der SV Breinig auf dem Papier der Favorit, doch die beiden Bezirksligisten Kohlscheider BC und Raspo Brand wollen dem Landesligisten das Feld nicht freiwillig überlassen. „Wir freuen uns, dass wir uns qualifiziert haben. Wir wollen uns ordentlich verkaufen, auch wenn uns ein paar Spieler nicht zur Verfügung stehen. Die Atmosphäre beim Hallencup ist einfach klasse“, sagt Raspos Coach Daniel Formberg.

In der Parallelgruppe F misst sich der Mittelrheinligist VfL Vichttal mit den beiden Bezirksligisten VfR Würselen und Alemannia Mariadorf. Die Vorfreude beim Neuling VfR Würselen ist „riesengroß“, wie Trainer Sanjin Talic hervorhebt. „Für mich wird es auch das erste Mal sein“, fiebert der 42-Jährige seiner Premiere beim Hallencup entgegen.

Am darauffolgenden Freitag stehen sich ab 17.45 Uhr in der Gruppe G die drei Landesligisten Eintracht Verlautenheide, SV Rott und SV Eilendorf gegenüber. „Wir gehen mit viel Spaß und Freude an die Sache ran. Aber natürlich auch mit der Zielsetzung, in die Endrunde einzuziehen“, sagt Eintracht-Trainer Dennis Buchholz, der mit seiner Mannschaft in der Liga auf Platz eins überwintert.

Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt der Alemannia in der Parallelgruppe H. Zunächst treffen die Schwarz-Gelben um 18.15 Uhr auf den Landesligisten Arminia Eilendorf. Im letzten Gruppenspiel heißt der Gegner dann Teutonia Weiden. Der Bezirksliga-Herbstmeister hat sich zum ersten Mal für den Hallencup qualifiziert. „Darauf können wir stolz sein. Und jetzt dürfen wir bei unserer ersten Teilnahme sogar gegen Alemannia Aachen spielen“, freut sich Teutonia-Trainer Mirko Braun, der im Vorfeld zwei Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft in einer Halle in Belgien absolviert hat.

„Wir haben insgesamt vier Stunden trainiert und sind gut vorbereitet. Wir wollen nicht mit dem Weihnachtsmenü im Bauch auftreten und über die eigenen Beine fallen“, verdeutlicht Braun mit einem Augenzwinkern, der mit einem kleinen Sieben- oder Acht-Mann-Kader anreisen wird. Die beiden Topspieler Sulayman Dawodu und Niklas Valerius, die beim Hallencup im Trikot des SV Rott oder SV Eilendorf bereits ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, werden voraussichtlich im Aufgebot stehen. „Die, die im Training in der Halle den besten Eindruck hinterlassen haben, werden auch spielen“, verdeutlicht Weidens Coach.